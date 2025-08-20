قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
خلص عليها وحاول إنهاء حياته.. مفاجآت في قضية دينا علاء بطلة سموحة
هجوم مباغت للمقاومة الفلسطينية بجنوب غزة ومحاولة لأسر جنود إسرائيليين
التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها
حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري–القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين
التنظيم والإدارة: 200 متقدم من قوائم الانتظار يلتحقون بمسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات
نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر الإنترنت.. رابط الحصول عليها
النقل تعلن موعد حصول طلاب المدارس والجامعات على اشتراكات الأتوبيس الترددي
نواب يشيدون بالمقترح المصري القطري وينتقدون التعنت الإسرائيلي
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن حدث غير مسبوق في قطاع غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فيديو جراف

خلص عليها وحاول إنهاء حياته.. مفاجآت في قضية دينا علاء بطلة سموحة

وفاة بطلة سموحة
وفاة بطلة سموحة
كريم ناصر

تواصل نيابة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية، تحقيقاتها في مقتــ.ــل لاعبة سموحة "دينا علاء"، حيث تتابع الحالة الصحية للزوج تمهيدًا لاستجوابه.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية حادثة هزت جميع الأوساط في الإسكندرية، بعدما تكشفت التفاصيل الكاملة لوفاة بطلة سموحة في الجودو دينا علاء، على يد زوجها.

وبدأت النيابة بفحص الهواتف المحمولة للمتهم والمجني عليها، وذلك عقب الاستماع إلى أقوال أسرة المجني عليها وأسرة الزوج مع تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة.

وأشارت المعلومات الأولية وتصريحات أسرتها، إلى أن لاعبة الجودو دينا علاء، قُتلت بدم بارد بعدما أصيبت بثلاث رصاصات أطلقها زوجها عقب محاولتها إنقاذ طفليها من اعتدائه.

https://youtube.com/shorts/dVeoA0ua0b8
وفاة وفاة بطلة سموحة بطلة سموحة دينا علاء

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

