خلص عليها وحاول إنهاء حياته.. مفاجآت في قضية دينا علاء بطلة سموحة

تواصل نيابة الرمل أول بمحافظة الإسكندرية، تحقيقاتها في مقتــ.ــل لاعبة سموحة "دينا علاء"، حيث تتابع الحالة الصحية للزوج تمهيدًا لاستجوابه.

وقد شهدت محافظة الإسكندرية حادثة هزت جميع الأوساط في الإسكندرية، بعدما تكشفت التفاصيل الكاملة لوفاة بطلة سموحة في الجودو دينا علاء، على يد زوجها.

وبدأت النيابة بفحص الهواتف المحمولة للمتهم والمجني عليها، وذلك عقب الاستماع إلى أقوال أسرة المجني عليها وأسرة الزوج مع تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة.

وأشارت المعلومات الأولية وتصريحات أسرتها، إلى أن لاعبة الجودو دينا علاء، قُتلت بدم بارد بعدما أصيبت بثلاث رصاصات أطلقها زوجها عقب محاولتها إنقاذ طفليها من اعتدائه.

