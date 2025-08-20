رئيس جهاز بدر: بيع 11 محلًا تجاريًا ومخبز بلدي بمزاد علني بالمدينة

أعلن المهندس إبراهيم أمين، رئيس جهاز مدينة بدر، عن بيع 11 محلًا تجاريًا بالإضافة إلى مخبز بلدي بمنطقة 53 عمارة – سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، أن المزاد يأتي في إطار حرص الجهاز على توفير خدمات متنوعة ورفع مستوى جودتها لخدمة المواطنين، وتوفير فرص استثمارية في المدينة، مشيرًا إلى أن المزاد يمثل محطة مهمة في تحقيق أهداف التنمية والاستثمار.

في الإطار ذاته، عقد المهندس إبراهيم أمين، لقاء موسعًا مع عدد من سكان الأحياء المختلفة بالمدينة (الحى المتميز 2 – الحى المتميز فيلات – بستان العاصمة) لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديري الإدارات المختصة، في إطار الحرص على تعزيز جسور التواصل مع المواطنين.

واستهدف اللقاء، التعرف على أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه السكان، حيث تم طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمات المواصلات والطرق والغاز والزراعة والنظافة بالإضافة إلى شكاوى تخص الإشغالات والباعة الجائلين، وكذلك بعض المقترحات المتعلقة بالحدائق والمسطحات الخضراء.

وأكد رئيس الجهاز أن اللقاءات الدورية تُعد فرصة للتعرف على الاحتياجات على أرض الواقع والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن موجهاَ المسئولين بضرورة متابعة المشكلات التي طرحها السكان ووضع حلول عاجلة لها خاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية.

وأشار إلى أن الجهاز يواصل خططه في تطوير البنية التحتية وتحسين المظهر الجمالي للمدينة بالتوازي مع الحملات اليومية لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بما يضمن توفير بيئة حضارية تليق بسكان بدر.

وخلال اللقاء، أعرب السكان عن تقديرهم لحرص مسئولي الجهاز على الاستماع لمطالبهم، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تعكس جدية الدولة في إشراك المجتمع المحلي في منظومة التنمية.