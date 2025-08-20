قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
موسكو: الدفاع الجوي يعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية ليلًا فوق 9 أقاليم روسية
الخطيب يتواجد في أحد المستشفيات بأكتوبر من أجل دعم محمد الشناوي
عقد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ..الأسبوع القادم
باكستان تغرق مرة أخرى... أكثر من 20 وفاة جراء أمطار موسمية شديدة
جيش الاحتلال: المرحلة التمهيدية للسيطرة على غزة بدأت بعمليات مركزة
إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بطريق سفاجا – قنا ومديرية الصحة ترفع درجة الاستعداد
بيصور الفتيات.. القبض على عامل وضع هاتفه في دورة مياه كافيه بالنزهة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. 3 أيام متتالية
لو أنت من الفئات دي موبايلك وخطك هيتقفلوا خلال أيام..«تنظيم الاتصالات» يحذر
بحث الأوضاع السياسية والأمنية.. مدبولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز بدر: بيع 11 محلًا تجاريًا ومخبز بلدي بمزاد علني بالمدينة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

أعلن المهندس إبراهيم أمين، رئيس جهاز مدينة بدر، عن بيع 11 محلًا تجاريًا بالإضافة إلى مخبز بلدي بمنطقة 53 عمارة – سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، أن المزاد يأتي في إطار حرص الجهاز على توفير خدمات متنوعة ورفع مستوى جودتها لخدمة المواطنين، وتوفير فرص استثمارية في المدينة، مشيرًا إلى أن المزاد يمثل محطة مهمة في تحقيق أهداف التنمية والاستثمار.

في الإطار ذاته، عقد المهندس إبراهيم أمين، لقاء موسعًا مع عدد من سكان الأحياء المختلفة بالمدينة (الحى المتميز 2 – الحى المتميز فيلات – بستان العاصمة) لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور نواب ومعاونى رئيس الجهاز ومديري الإدارات المختصة، في إطار الحرص على تعزيز جسور التواصل مع المواطنين.

واستهدف اللقاء، التعرف على أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه السكان، حيث تم طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمات المواصلات والطرق والغاز والزراعة والنظافة بالإضافة إلى شكاوى تخص الإشغالات والباعة الجائلين، وكذلك بعض المقترحات المتعلقة بالحدائق والمسطحات الخضراء.

وأكد رئيس الجهاز أن اللقاءات الدورية تُعد فرصة للتعرف على الاحتياجات على أرض الواقع والعمل على معالجتها في أسرع وقت ممكن موجهاَ المسئولين بضرورة متابعة المشكلات التي طرحها السكان ووضع حلول عاجلة لها خاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية.

وأشار إلى أن الجهاز يواصل خططه في تطوير البنية التحتية وتحسين المظهر الجمالي للمدينة بالتوازي مع الحملات اليومية لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بما يضمن توفير بيئة حضارية تليق بسكان بدر.

وخلال اللقاء، أعرب السكان عن تقديرهم لحرص مسئولي الجهاز على الاستماع لمطالبهم، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تعكس جدية الدولة في إشراك المجتمع المحلي في منظومة التنمية.

بسكان بدر منظومة التنمية التنمية والاستثمار

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

وائل كفوري

طليقة وائل كفوري تستغيث بسبب النفقة

مصطفي حجاج

مصطفي حجاح يتألق بمهرجان القلعة .. صور

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية عسل عسل على قناته باليوتيوب.. فيديو

بالصور

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة

لماذا يجب إبقاء نوافذ سيارتك مغلقة أثناء شحن السيارة الكهربائية؟

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

