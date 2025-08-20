قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل تجب الزكاة على من اقترض من البنك؟.. الإفتاء: لابد من توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني ويصعّب الأمور على إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ألونسو يشيد بلاعبي ريال مدريد الجدد بعد انطلاق الدوري الإسباني

ألونسو
ألونسو
القسم الرياضي

أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أن ترينت ألكسندر-أرنولد واللاعبين الجدد الآخرين الذين انضموا إلى النادي قدموا أداءً جيدًا في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني يوم الثلاثاء، ولم يبدو عليهم أي ضغط بسبب اللعب أمام جمهورهم المنتظر.

بدأ المدافعون ألكسندر-أرنولد ودين هويسن وألفارو كاريراس المباراة في الفوز 1-0 على أوساسونا، بينما دخل لاعب الوسط فرانكو ماستانتونو، البالغ من العمر 18 عامًا، كبديل.

ضمنت ركلة الجزاء التي نفذها كيليان مبابي في الدقيقة 51 الفوز لأصحاب الأرض.

وقال ألونسو للصحفيين عن اللاعبين الجدد: "لم أشعر أن القميص أو ملعب سانتياغو برنابيو أثقل كاهلهم، قدم اللاعبون الأربعة أداءً جيدًا، ربما ليس مذهلاً. لكنهم كانوا متماسكين، ولم يرتكبوا أي أخطاء، ولم يشعروا بالتوتر، واندمجوا بشكل جيد مع الفريق.

وأضاف: "أولئك الذين بدأوا أساسيين، وماستانتونو الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، أضفوا حيويةً ونشاطًا. كان هذا المزيج جيدًا مع اللاعبين الذين كانوا حاضرين بالفعل... كنظرة أولى، يمكنني استخلاص الكثير من الإيجابيات منه."

جلس رودريجو بديلاً غير مشارك ضد أوساسونا، حيث ربطت تقارير إعلامية الجناح البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا بالانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن ألونسو شدد على ضرورة عدم المبالغة في تقدير قلة مشاركته الأخيرة في المباريات.

واختتم: "اليوم، إنها مجرد مباراة واحدة، يمكننا ترك الباقي خلفنا. ما يهم هو هذا الموسم، وبالطبع أعتمد على رودريغو. إنها مجرد مباراة واحدة، لا يجب أن نستبق الأحداث."

تشابي ألونسو ريال مدريد أرنولد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

راشفورد

راشفورد يبدأ مغامرته مع برشلونة.. إشادة بزملائه ورسائل خاصة لباردجي وخوان جارسيا

أديلسون مالاندا

ميدلسبره يضم مالاندا لاعب شارلوت

أتلتيكو مدريد

إصابة لاعب أتلتيكو مدريد قبل مواجهة إلتشي بالدوري الإسباني

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد