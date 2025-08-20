ألونسو يشيد بلاعبي ريال مدريد الجدد بعد انطلاق الدوري الإسباني

أكد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أن ترينت ألكسندر-أرنولد واللاعبين الجدد الآخرين الذين انضموا إلى النادي قدموا أداءً جيدًا في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني يوم الثلاثاء، ولم يبدو عليهم أي ضغط بسبب اللعب أمام جمهورهم المنتظر.

بدأ المدافعون ألكسندر-أرنولد ودين هويسن وألفارو كاريراس المباراة في الفوز 1-0 على أوساسونا، بينما دخل لاعب الوسط فرانكو ماستانتونو، البالغ من العمر 18 عامًا، كبديل.

ضمنت ركلة الجزاء التي نفذها كيليان مبابي في الدقيقة 51 الفوز لأصحاب الأرض.

وقال ألونسو للصحفيين عن اللاعبين الجدد: "لم أشعر أن القميص أو ملعب سانتياغو برنابيو أثقل كاهلهم، قدم اللاعبون الأربعة أداءً جيدًا، ربما ليس مذهلاً. لكنهم كانوا متماسكين، ولم يرتكبوا أي أخطاء، ولم يشعروا بالتوتر، واندمجوا بشكل جيد مع الفريق.

وأضاف: "أولئك الذين بدأوا أساسيين، وماستانتونو الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني، أضفوا حيويةً ونشاطًا. كان هذا المزيج جيدًا مع اللاعبين الذين كانوا حاضرين بالفعل... كنظرة أولى، يمكنني استخلاص الكثير من الإيجابيات منه."

جلس رودريجو بديلاً غير مشارك ضد أوساسونا، حيث ربطت تقارير إعلامية الجناح البرازيلي البالغ من العمر 24 عامًا بالانتقال إلى مانشستر سيتي، لكن ألونسو شدد على ضرورة عدم المبالغة في تقدير قلة مشاركته الأخيرة في المباريات.

واختتم: "اليوم، إنها مجرد مباراة واحدة، يمكننا ترك الباقي خلفنا. ما يهم هو هذا الموسم، وبالطبع أعتمد على رودريغو. إنها مجرد مباراة واحدة، لا يجب أن نستبق الأحداث."