أسعار مازدا 3 الهاتشباك 2026 في السعودية

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا 3 موديل 2026، وتنتمي 3 لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتوفر مازدا الجديدة تجربة قيادة متكاملة تمزج بين الأناقة اليابانية، والتكنولوجيا المتطورة، ومتعة الأداء.

سيارة مازدا 3 موديل 2026 الجديدة

مواصفات مازدا 3 موديل 2026 الجديدة

زودت سيارة مازدا 3 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام صوت Mazda Harmonic Acoustics مكون من 8 سماعات صوت، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء، وبها نظام التنبيه عند المرور الخلفي، وبها مثبت سرعة راداري ذكي مع وظيفة التوقف والانطلاق، وبها تحذير مغادرة المسار والمساعدة على البقاء فيه، وبها كاميرا خلفية وإضاءة أمامية بتقنية LED.



بالاضافة إلي ان سيارة مازدا 3 موديل 2026 بها، شاشة وسطية مقاس 8.8 بوصه تدعم ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، وبها تكييف هواء أوتوماتيك، وبها نظام دخول ذكي بدون مفتاح، وبها نظام مراقبة انتباه السائق، ونظام تنبيه مخارج السيارة، وحساسات متطورة لزيادة مستويات الأمان.

محرك مازدا 3 موديل 2026

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2026 قوتها من محرك Skyactiv-G سعة 2500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الأمامي أو الدفع الكلي الذكي i-Activ AWD الذي يمنح ثبات وأداء أعلى في الظروف الجوية الصعبة.

سعر مازدا 3 موديل 2026 في السعودية

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 92 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 95 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 137 ألف ريال سعودي .

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 142 ألف ريال سعودي .