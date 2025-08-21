قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا تستنكر استدعاء إسرائيل 60 ألف جندي احتياط وتدين مخطط "إي 1" الاستيطاني
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025
جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها
ألمانيا: اعتقال روسي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بعد تدريبه مع داعش
أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي: عنده 28 سنة ومابيقدرش يجري
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية وتصفها بهجوم على العدالة الدولية
عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
ساعة صلاح وبدلته تخطفان الأنظار من جوائز الأفضل.. كم سعر الإطلالة؟
حماس: عملية "عربات جدعون 2" إمعان في حرب الإبادة ضد غزة
اكتمال الحجز في عمرة المولد النبوي بنقابة الصحفيين.. وفتح التسجيل المبكر لعمرة رجب
بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار مازدا 3 الهاتشباك 2026 في السعودية

سيارة مازدا 3 موديل 2026 الجديدة
سيارة مازدا 3 موديل 2026 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا 3 موديل 2026، وتنتمي 3 لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتوفر مازدا الجديدة تجربة قيادة متكاملة تمزج بين الأناقة اليابانية، والتكنولوجيا المتطورة، ومتعة الأداء.

سيارة مازدا 3 موديل 2026 الجديدة 

مواصفات مازدا 3 موديل 2026 الجديدة

سيارة مازدا 3 موديل 2026 الجديدة 

زودت سيارة مازدا 3 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام صوت Mazda Harmonic Acoustics مكون من 8 سماعات صوت، وبها نظام مراقبة النقاط العمياء، وبها نظام التنبيه عند المرور الخلفي، وبها مثبت سرعة راداري ذكي مع وظيفة التوقف والانطلاق، وبها تحذير مغادرة المسار والمساعدة على البقاء فيه، وبها كاميرا خلفية وإضاءة أمامية بتقنية LED.
 

سيارة مازدا 3 موديل 2026 الجديدة 


بالاضافة إلي ان سيارة مازدا 3 موديل 2026 بها، شاشة وسطية مقاس 8.8 بوصه تدعم ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، وبها تكييف هواء أوتوماتيك، وبها نظام دخول ذكي بدون مفتاح، وبها نظام مراقبة انتباه السائق، ونظام تنبيه مخارج السيارة، وحساسات متطورة لزيادة مستويات الأمان.

محرك مازدا 3 موديل 2026

سيارة مازدا 3 موديل 2026 الجديدة 

تستمد سيارة مازدا 3 موديل 2026 قوتها من محرك Skyactiv-G سعة 2500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعمل بقوة الدفع الأمامي أو الدفع الكلي الذكي i-Activ AWD الذي يمنح ثبات وأداء أعلى في الظروف الجوية الصعبة.

سيارة مازدا 3 موديل 2026 الجديدة 

سعر مازدا 3 موديل 2026 في السعودية 

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 92 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 95 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 137 ألف ريال سعودي .

الفئة الأولي من سيارة مازدا 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 142 ألف ريال سعودي .

السيارات الهاتشباك مازدا 3 موديل 2026 مواصفات مازدا 3 موديل 2026 محرك مازدا 3 موديل 2026 3 موديل 2026 سعر مازدا 3 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل محمد جبران

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: طقس حار غدا وشبورة ورياح على جنوب الصعيد

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

أحمد شيبه

مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته

الطقس في مصر

الأرصاد: استمرار الأجواء المستقرة غدا.. وأمطار ببعض المحافظات

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

ترشيحاتنا

Pixel 10 Pro XL

جوجل تكشف عن Pixel 10 Pro وPro XL بمعالج Tensor G5 وإمكانات جديدة

مايكروسوفت تواصل تطوير الوضع الداكن في ويندوز 11

مايكروسوفت تعالج فوضى الوضع الداكن في ويندوز 11

Pixel Buds 2a

جوجل تضيف ميزات Gemini الذكية لسماعات Pixel Buds 2a الجديدة

بالصور

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

المحافظ
المحافظ
المحافظ

إطلالة جذابة.. هاجر أحمد تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

فيديو

فشل عملية سرقة في ٨ ساعات

شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف

الشعرية سريعة التحضير مسرطنة

الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد