جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن جمعية القلب الأمريكية قامت بوضع إرشادات جديدة لعلاج ضغط الدم، موضحًا أن الإرشادات الجديدة مبنية على أبحاث علمية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن ضغط الدم المثالي يكون 120 على 70، وأن أكثر من 80 يعتبرهذا الشخص مريض ضغط.

ولفت إلى أن الأشخاص التي يكون ضغطها 129 يصبح هذا الشخص مشروع مريض ضغط، وأن أسهل طريقة لانخفاض الضغط هو ممارسة الرياضة والمشي بشكل يومي.

وأشار إلى أن الضغط هو القاتل الصامت ولذلك نطالب المواطنين بعدم التعرض للانفعالات والحديث بصوت عالي، وعدم تناول الوجبات التي تقوم برفع الضغط.

تناول الأدوية التي توضع تحن اللسان

وحذر جمال شعبان، من الأسرع في تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان، لخفض الضغط، موضحًا أن ضغط الدم إذا كان مرتفعا فيجب أن يتم خفضه بشكل تدريجي، حتى لا يحدث هبوط حاد.