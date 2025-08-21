اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الاثنين لبحث العدوان على غزة

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، عن عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والتطورات الميدانية الخطيرة في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة أن اللقاء يهدف إلى توحيد المواقف السياسية وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى فرض سيطرة كاملة على القطاع، إلى جانب ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير القسري، والحصار الخانق الذي يفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة".

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة الإسلامية، مؤكدة التزامها بالتحرك الدبلوماسي والسياسي لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة محاولات تصفية حقوقه المشروعة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الدعوات العربية والإسلامية والدولية لوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وسط تحذيرات من منظمات إنسانية وأممية من انهيار كامل للقطاع الصحي ونفاد الإمدادات الغذائية والدوائية الأساسية، ما يعرض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر.

كما يمثل الاجتماع الطارئ اختباراً لمدى قدرة المنظمة على بلورة موقف موحد وفعّال يترجم إلى خطوات عملية على الساحة الدولية، سواء من خلال قرارات جماعية في المحافل الأممية، أو عبر تحركات دبلوماسية تهدف إلى كبح جماح العدوان الإسرائيلي، والدفع باتجاه حل سياسي يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة.