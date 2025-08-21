قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الاثنين لبحث العدوان على غزة

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
القسم الخارجي

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، عن عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء يوم الاثنين المقبل، وذلك لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والتطورات الميدانية الخطيرة في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة أن اللقاء يهدف إلى توحيد المواقف السياسية وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى فرض سيطرة كاملة على القطاع، إلى جانب ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير القسري، والحصار الخانق الذي يفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة".

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للأمة الإسلامية، مؤكدة التزامها بالتحرك الدبلوماسي والسياسي لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة محاولات تصفية حقوقه المشروعة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الدعوات العربية والإسلامية والدولية لوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وسط تحذيرات من منظمات إنسانية وأممية من انهيار كامل للقطاع الصحي ونفاد الإمدادات الغذائية والدوائية الأساسية، ما يعرض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر.

كما يمثل الاجتماع الطارئ اختباراً لمدى قدرة المنظمة على بلورة موقف موحد وفعّال يترجم إلى خطوات عملية على الساحة الدولية، سواء من خلال قرارات جماعية في المحافل الأممية، أو عبر تحركات دبلوماسية تهدف إلى كبح جماح العدوان الإسرائيلي، والدفع باتجاه حل سياسي يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في المنطقة.

منظمة التعاون الإسلامي اجتماع استثنائي وزراء خارجية الشعب الفلسطيني قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

نهضة العذراء مريم

نهضة السيدة العذراء بكنيستها ورسامة شمامسة بوادي النطرون

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: القبطان ولاء حافظ صدر الأمل وروح التحدى لكل مصرى

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

للعام الثاني .. الزراعة تعلن تجديد منح الآيزو لجودة معمل متبقيات المبيدات

بالصور

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد