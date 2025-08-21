أمانة الجبهة الوطنية تعلن تعيين 12 قيادة جديدة بارزة بسوهاج

أعلنت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج، برئاسة اللواء صلاح شوقي عقيل – أمين الحزب بالمحافظة – عن اختيار وتعيين عدد من الكفاءات والقيادات البارزة لتولي مهام أمناء المساعدين، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للحزب وتعزيز دوره في دعم العمل السياسي والمجتمعي داخل المحافظة.

قائمة الأمناء المساعدين:

1- أ.د/ خالد إسماعيل عبدالرحيم عقيلي – وشهرته خالد عقيلي.

2- أ.د/ علاء أحمد غالب علي علي الدين.

3- أ.د/ ندا عبدالمحسن محمد عبدالعزيز.

4- لواء/ ممدوح جمال الدين أبوالفضل عبدالجواد – وشهرته ممدوح الضبع.

5- د./ أحمد محمد حسين رشوان – وشهرته أحمد حمادي.

6- أ./ أحمد وائل قدري عبدالـكريم المشنب.

7- أ./ عبدالمنعم محمد أبوالفتوح عصام الدين أبوبكري.

8- أ./ هشام محمد محمود محمد – وشهرته هشام الشطوري.

9- أ./ أيمن حسني كامل يوسف.

10- أ./ أحمد عبدالحميد علي عبدالرحيم – وشهرته أحمد كامل جعلوص.

11- د./ محمد فقير محمد السيد رضوان.

12- د./ مصطفى محمد مصطفى علي.

وأكد اللواء صلاح شوقي عقيل – أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج – أن هذه التعيينات تأتي ضمن خطة الحزب لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتمكين الكفاءات المتميزة من أبناء محافظة سوهاج، بما يسهم في تعزيز فاعلية العمل التنظيمي وخدمة المواطن، فضلًا عن دعم مسيرة الحزب الوطنية في مختلف المجالات.

وشدد اللواء صلاح عقيل على أن الحزب ماضٍ في استكمال بناء هيكله التنظيمي بالمحافظة، من أجل تحقيق أهدافه الوطنية، وترسيخ دوره في خدمة مصر وشعبها العظيم.