الوفد يحذر من التحركات الإسرائيلية بالبحر الأحمر

حذر حزب الوفد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة ومخططات التهجير وإجراء مناورات عسكرية في البحر الأحمر ومحاولات جر مصر إلى مواجهات عسكرية.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد أن الحزب بكل تشكيلاته يدعم بقوة الموقف المصري الصلب الرافض للتهجير وضياع حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الوفد أن بيان وزارة الخارجية المصرية ، والذي أعرب عن قلق الحكومة المصرية من مضي اسرائيل نحو تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف السيطرة علي المدن في قطاع غزة يكشف عن مسعي اسرائيل لتكريس الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وهو مايعد انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وعبر رئيس الوفد عن رفض الحزب لكل هذه المخططات ومحاولة جر المنطقة بالكامل نحو تصعيد لايخدم سوى إسرائيل.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد أن هذا التصعيد الاسرائيلي يتزامن مع إعلان المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عن بدء مناورة عسكرية في البحر الأحمر ، مما يعني مفاقمة التوتر في المنطقة خاصة مع التحذيرات المصرية السابقة من تلك المناورات وتلك المحاولات المكشوفة لجر المنطقة بالكامل إلى التصعيد الغير مبرر.

وأضاف بيان حزب الوفد أن التصرفات الإسرائيلية مرفوضة جملة وتفصيلآ ، وأن صمت دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية علي انتهاك القانون الدولي يضع مصداقية تلك الدول علي المحك .

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض لأبشع انواع الحصار والقتل والتجويع وهي جرائم في حق الإنسانية لم يشهد لها العالم مثيل من قبل.