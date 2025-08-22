رئيس حزب الوفد: مصر والسعودية ضمان استقرار المنطقة.. ولن يكونا إلا معا

أشاد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بزيارة الرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان.

وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد في بيان، إن مصر والمملكة العربية السعودية هما صمام الأمان بالمنطقة ، ولن تكون الدولتين الكبيرتين إلا معآ كما رأينا اليوم من تطابق وجهات النظر في مختلف القضايا.

وأشاد الدكتور عبد السند يمامة بمناقشات الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان حول دعم حق الشعب الفلسطيني ومستقبل غزة وباقي القضايا الإقليمية.

وأكد رئيس الوفد أن مباحثات الزعيمين حول أمن البحر الاحمر تأتي في وقت بالغ الحساسية ، خاصة بعد إعلان اسرائيل إجراء مناورات عسكرية في البحر الأحمر.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن حزب الوفد يدعم بشكل دائم تطور وتنمية العلاقات المصرية السعودية ، ويري أنها فريضة وليس اختيار، وأن قدر مصر والسعودية باعتبارهما أكبر دولتين بالمنطقة يحتم دائمآ استمرار علاقات الأشقاء المتجذرة من عقود ،وأن أي محاولات للوقيعة بين البلدين لن تفلح وأن المصير المشترك وروابط الدم والاخوة ستظل دائمآ ثابتة لصالح كل شعوب المنطقة.