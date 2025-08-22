فاروق فلوكس لم اعتزل الفن و هفضل أمثل لحد ما أموت .. خاص بالفيديو

طمأن الفنان القدير فاروق فلوكس جمهوره على حالتة الصحية ، مؤكداً أن صحته تأثرت مؤخرا بعض الشئ لكنة الحمد لله في أفضل حال.

قال فاروق فلوكس في تصريحات لموقع صدي البلد الاخباري ": موخرا الصحة مش أفضل حاجه لكن مش أوي و قادر أرجع للتمثيل و الجمهور وحشني جدا الجمهور المصري و العربي و الفن كمان أنا أعشق الفن و حياتي كلها فيه.

وأضاف فاروق فلوكس لم أعتزل الفن و هفضل فيه لحد ما أموت.

و عن غيابة عن الظهور بأعمال الفنية قال فلوكس " محدش بيعرض عليا اعمال فنية و ده سبب غيابي لكن انا مستعد للعودة للفن.

من ناحية أخري، أبدى فلوكس تمسكه الدائم بحبه للهندسة، مؤكدًا أنه تخرج في كلية الهندسة عام 1963، واستمر في ممارسة العمل الهندسي بجانب مشواره الفني، قائلًا: "الفن ما أخدنيش من الهندسة، وكنت رئيس قطاع في شركة، ولسه محتفظ بزمايلي، وبحب الهندسة لحد دلوقتي".