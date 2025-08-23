قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 23-8-2025

ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 23-8-2025 داخل السوق المصرية بدون تغيير.


سعر الدولار في البنك المركزي


وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار اليوم
بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنوك قطر الوطني QNB،أبوظبي الأول، كريدي أجريكول"
وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، البركة"

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 48.45 جنيه للشراء و 48.55 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس،الكويت الوطني، فيصل الاسلامي،مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، HSBC، الأهلي الكويتي"

