الأنبا أنجيلوس يترأس قداس كنيسة مارجرجس بعد التجديد.. والأنبا جوارجيوس يدشن أواني مذبح بالكفور

ترأس اليوم صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بخمارويه، نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، وذلك وسط فرحة الشعب بعودة الصلاة إلى الكنيسة بعد أعمال التجديد الشاملة، والتي جاءت تزامنًا مع احتفالات مرور مائة عام على تأسيسها.

وخلال القداس قام نيافته بسيامة عدد من الشمامسة الصغار برتبة الإبسالتس، فكان يومًا مفرحًا ومبهجًا للجميع.

كما صلى نيافة الأنبا جوارجيوس، أسقف مطاي وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي بالكفور، وخلال القراءات دشن نيافته أواني مذبح جديدة تضمنت شورية ودرج بخور. كما كانت عظة القداس عن فضائل السيدة العذراء مريم.