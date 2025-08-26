أخبار السيارات| 5 موديلات تحمل العلامة الكورية في مصر .. إم جي HS موديل 2021 أعلى فئة بهذا السعر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

سيارة كروس أوفر أوتوماتيك 2022 بأرخص سعر.. توب لاين

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات الصينية، منها السيارة جاك JS3، والتي تعد واحدة من أرخص السيارات الرياضية التي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر.

5 سيارات تحمل العلامة الكورية في السوق المصري.. أسعار تبدأ من 799 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات في مصر، على مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب العلامات منها الكورية الجنوبية.

نيسان تدفع بـ Leaf الكهربائية الجديد.. العلامة اليابانية تزيد المنافسة

تواصل نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات الكهربائية؛ من خلال إصدار Leaf الشهير وخاصة بعد اعتزام الشركة تقديم الجيل الثالث من تلك الأيقونة، مع إطلالة الكروس أوفر الرياضية.

تبدأ من 93 ألف ريال.. سعر ومواصفات فورد تيريتوري 2026 في السعودية

تعتبر السيارة فورد تيريتوري واحدة من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، كما تعد من أرخص سيارات العلامة الأمريكية المقدمة هناك، وذلك ضمن موديلات 2026، حيث تبدأ بقيمة قدرها 93,265 ريال سعودي للفئة الأولى.

بقوة تصل لـ350 حصانًا.. دي إس تقدم سيارتها الجديدة N° 8 بهذا السعر

كشفت دي إس الفرنسية عن إطلاق سياراتها الجديدة N°8، والتي تعتمد على تكنولوجيا الدفع الكهربائي، مع تصميم عصري، وبعدد كبير من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم وتقنيات الحماية والأمان، مما يضعها في منافسة قوية مع إصدارات تسلا وتحديدًا الأيقونة Y.

إم جي HS موديل 2021 أعلى فئة بهذا السعر.. سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات الصينية، منها إصدارات علامة إم جي، من أبرز هذه الاصدارات هي النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام HS، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.