أخبار السيارات| 5 موديلات تحمل العلامة الكورية في مصر .. إم جي HS موديل 2021 أعلى فئة بهذا السعر

طرد السفير الإيراني من أستراليا.. و إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية
عبدالظاهر السقا : الفوز على بيراميدز نقطة فارقة لمودرن سبورت في الدوري
خالد جاد الله: طريقة لعب بن شرقي مع الأهلي تشبه اللاعبين المعتزلين
القبض على رجل بعد إحراقه للعلم الأمريكي أمام البيت الأبيض
خطوة بخطوة .. سجل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 عبر هذا الرابط
انخفاض الأسعار واختفاء ظاهرة الأوفر برايس.. شعبة السيارات تكشف مفاجآت سارة للمواطنين
ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025
شواطئ برائحة الموت.. منع نزول المصطافين بعد المواعيد الرسمية للسباحة في الإسكندرية
الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة
انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل
5 موديلات تحمل العلامة الكورية في مصر .. إم جي HS موديل 2021 أعلى فئة بهذا السعر

سيارة كروس أوفر أوتوماتيك 2022 بأرخص سعر.. توب لاين
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات الصينية، منها السيارة جاك JS3، والتي تعد واحدة من أرخص السيارات الرياضية التي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر.

5 سيارات تحمل العلامة الكورية في السوق المصري.. أسعار تبدأ من 799 ألف جنيه
يحتوي سوق السيارات في مصر، على مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب العلامات منها الكورية الجنوبية.

نيسان تدفع بـ Leaf الكهربائية الجديد.. العلامة اليابانية تزيد المنافسة
تواصل نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات الكهربائية؛ من خلال إصدار Leaf الشهير وخاصة بعد اعتزام الشركة تقديم الجيل الثالث من تلك الأيقونة، مع إطلالة الكروس أوفر الرياضية.

تبدأ من 93 ألف ريال.. سعر ومواصفات فورد تيريتوري 2026 في السعودية
تعتبر السيارة فورد تيريتوري واحدة من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في السوق السعودي، كما تعد من أرخص سيارات العلامة الأمريكية المقدمة هناك، وذلك ضمن موديلات 2026، حيث تبدأ بقيمة قدرها 93,265 ريال سعودي للفئة الأولى.

بقوة تصل لـ350 حصانًا.. دي إس تقدم سيارتها الجديدة N° 8 بهذا السعر
كشفت دي إس الفرنسية عن إطلاق سياراتها الجديدة N°8، والتي تعتمد على تكنولوجيا الدفع الكهربائي، مع تصميم عصري، وبعدد كبير من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم وتقنيات الحماية والأمان، مما يضعها في منافسة قوية مع إصدارات تسلا وتحديدًا الأيقونة Y.

إم جي HS موديل 2021 أعلى فئة بهذا السعر.. سوق المستعمل
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات الصينية، منها إصدارات علامة إم جي، من أبرز هذه الاصدارات هي النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام HS، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

