قرار جديد ضد المتهمين باستغلال الأطفال بالتسول فى واقعة الثقب الأسود بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول في الواقعة المعروفة بـ“الثقب الأسود” 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بمقاطع فيديو، يظهر فتحة أسفل أحد الكباري المعروفة بـ“الثقب الأسود” يتردد عليها أطفال ونساء وشباب، وتم اتخاذها وكرًا لاستغلال الأطفال في أعمال التسول، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة ظاهرة التسول واستغلال الأطفال.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المكان المشار إليه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، وبإعداد مأمورية تم ضبط (20 شخصًا) من بينهم 8 سيدات و5 أطفال، و7 منهم لهم معلومات جنائية.