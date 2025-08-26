وكيل الأزهر يتفقد برنامج تدريب معلمي الإنجليزية على مهارات النطق

تفقد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، يرافقه فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات برنامج تدريب معلمي اللغة الإنجليزية على مهارات النطق «Jolly Phonics»، المقام بقاعة الأزهر للمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة ومؤسسة Jolly Learning الرائدة في تعليم الصوتيات.

وشدد وكيل الأزهر على أن تدريب المعلمين يمثل خطوة محورية لتحقيق النهضة التعليمية المنشودة، مؤكدًا أن تطوير أداء المعلمين يعزز جودة العملية التعليمية ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات الفكرية والعلمية بكفاءة ووعي.

من جهته، أوضح الشيخ أيمن عبد الغني أن البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب، ويُعد جزءًا من سلسلة تدريبات قطاع المعاهد الأزهرية استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بما يضمن بيئة تعليمية متطورة تتواكب مع المستجدات العالمية.

وأشار رئيس قطاع المعاهد إلى أن الجلسات التدريبية ركزت على أسس منهجية Jolly Phonics، بما يشمل تعلم أصوات الحروف، كتابة الحروف، الدمج الصوتي (Blending)، التفكيك الصوتي (Segmenting)، التعامل مع الكلمات الصعبة (Tricky Words)، واستخدام الوسائط المتعددة والتقنيات الحسية في التدريس، إلى جانب تقديم أنشطة عملية وعروض تطبيقية لدعم الطلاب وربط الصوتيات بمهارات القراءة والكتابة.



