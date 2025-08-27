أسيوط.. تسليم الدفعة الثالثة من تعويضات مساكن الايواء بعرب المدابغ لـ 72 أسرة

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة في تحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع المعاناة عن الأهالي وتوفير سكن آمن وكريم يليق بالإنسان المصري.

تصنيف هذه المباني كمنشآت تمثل خطورة داهمة على حياة قاطنيها

وأوضح المحافظ أنه تم اليوم تسليم الدفعة الثالثة من التعويضات المالية لعدد 72 أسرة من سكان العمارة الثالثة بمساكن الايواء بعرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك بعد أن جرى تصنيف هذه المباني كمنشآت تمثل خطورة داهمة على حياة قاطنيها.

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمراحل صرف التعويضات السابقة، حيث تم تسليم الدفعة الأولى لـ 70 أسرة، ثم الدفعة الثانية لـ 75 أسرة، ليصل إجمالي المستفيدين حتى الآن إلى 217 أسرة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع التطوير يستهدف توفير حياة كريمة ولائقة للأهالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على القضاء على المناطق غير الآمنة واستبدالها بمساكن حديثة تليق بالمواطن المصري.

واختتم اللواء هشام أبوالنصر تصريحاته مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها ستظل سندًا لأهاليها، وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى نحقق معًا التنمية المنشودة ونرفع مستوى معيشة المواطنين في أسيوط.