تفاصيل أزمة سيف الجزيري ومدرب الزمالك يانيك فيريرا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود أزمة حقيقية داخل معسكر نادي الزمالك بين المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والمدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، وذلك قبل مواجهة الفريق أمام فاركو في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.



وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم، إن الخلاف جاء بسبب اختلاف فلسفة المدرب في التعامل مع اللاعبين والتصريحات الإعلامية، موضحًا أن فيريرا يعتمد على أسلوب الصراحة المباشرة، على عكس بعض المدربين الذين يكتفون بالعبارات التقليدية التي تتحمل المسؤولية وتشيد بالمجهود دون تفاصيل.



وأشار شوبير إلى أن تصريحات فيريرا عقب تعادل الزمالك مع فاركو أثارت الجدل، بعدما تطرق إلى الثنائي سيف الجزيري وأحمد حمدي، مؤكدًا أن الجزيري أصبح يمثل أزمة للجهاز الفني، خصوصًا أنه مقيد في قائمة الفريق ويحصل على راتبه، لكن المدرب قد يستبعده من حساباته الفنية وحتى من المشاركة في التدريبات الجماعية.



وأضاف أن استمرار هذه الأزمة قد يفتح الباب أمام قرارات حاسمة من جانب فيريرا تجاه الجزيري خلال الفترة المقبلة.