قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
رئيس الوزراء لصدى البلد: توجيه فوري لمحافظ القاهرة بشأن الحدائق العامة
محافظ المنيا: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين
بمبلغ 30 مليون دولار .. كوريا تعلن دعم التدخلات الإنسانية الطارئة في غزة
صفاء أبو السعود تدعم الحرف اليدوية التراثية في جناح المجلس القومي للمرأة
إعداد خارطة طريق| «الوطنية للصحافة» تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوي الإعلامي
مدبولي يكشف الحقيقة كاملة: مطارات مصر ليست للبيع
مفتي الجمهورية يتوجه إلى ماليزيا للمشاركة في القمة الدولية للقيادات الدينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العد التنازلي لانتخابات النواب 2025.. كيف يضمن القانون تمثيل الجميع؟

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، تتجه أنظار الرأي العام نحو الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تحدد آليات الترشح والتصويت والتقسيم الجغرافي للدوائر، بما يضمن تمثيلًا عادلًا للفئات المختلفة، ويكرّس مبادئ الشفافية والنزاهة.

وبحسب قانون مجلس النواب؛ يُشكَّل المجلس من 568 عضوًا يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء، بما يعزز من التوازن البرلماني.

التمثيل داخل القوائم

يعتمد النظام الانتخابي على المزج بين "الفردي" و"القوائم المغلقة"، حيث تُقسم الجمهورية إلى دوائر فردية وأربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين بـ 42 مقعدًا لكل منهما، ودائرتين بـ 100 مقعد.

ويشترط القانون توافر صفات تمثيلية داخل القوائم، من بينها تمثيل المسيحيين، الشباب، المرأة، العمال والفلاحين، ذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج، وفقًا لنسب محددة في كل قائمة. 

كما يشترط القانون أن تضم كل قائمة نفس العدد من المرشحين الأساسيين والاحتياطيين، مع إمكانية الجمع بين المستقلين والحزبيين.

ويؤكد المشرّع المصري من خلال هذه البنود أن البرلمان المقبل سيكون أكثر شمولًا، ويعكس بدقة تنوع المجتمع المصري.

وتعكس هذه القواعد حرص الدولة على تمكين الفئات المهمشة ودمجهم في الحياة السياسية.

مجلس النواب 2025 عملية الانتخابية الضوابط القانونية المنظمة لعملية الانتخابية الترشح التصويت والتقسيم الجغرافي مجلس النواب التقسيم الجغرافي للدوائر الشفافية قانون مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

إزالة الغابات

دراسة حديثة: إزالة الغابات تسببت في وفاة نصف مليون شخص خلال العقدين الماضيين

صبا مبارك

إطلالة صيفية .. صبا مبارك تستعرض جمالها

هبوط الرحم

عشان تحمي نفسك .. اعرفي أسباب هبوط الرحم

بالصور

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد