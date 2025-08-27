قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل افتتاح حديقة الحيوان لعدم الانتهاء من أعمال التطوير
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
محافظات

حبشي: تطوير المدينة الجامعية ببورسعيد لخدمة أبنائنا الطلاب

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد
محمد الغزاوى

شارك اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد اليوم، باجتماع مجلس جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وذلك في إطار حرصه الدائم على المتابعة لمستجدات العمل داخل الجامعة.

 جاء ذلك بحضور الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتوره امل خليل نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، و عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وفي بداية المجلس ، رحب رئيس الجامعة بمحافظ بورسعيد مشيدا بتعاونه الدائم مع الجامعة وحرصه على دعم المنظومة التعليمية مؤكدا علي الشراكة الفعالة بين الجامعة والأجهزة التنفيذية التي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، وتطوير المدينة الجامعية،إلى جانب مناقشة آليات تعزيز البيئة الجامعية للطلاب والباحثين.

و أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة، مؤكدا أن الجامعة تمثل دورا محوريا في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل وتسهم في دعم مسيرة التنمية وذلك من خلال تطوير آليات التعليم والبحث العلمي بما يواكب متغيرات العصر.

محافظ بورسعيد يشارك في اجتماع مجلس جامعة بورسعيد

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة  تساهم في تطوير المدينة الجامعية للطلاب لخدمة أبنائنا الطلاب مؤكدا علي أن كلية هندسة جامعة بورسعيد تعد استشاري المحافظة في مشروعاتها، وهو ما يعكس التكامل بين الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، توجه  المحافظ بالشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس مثمنا جهودهم الملموسة في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية ومؤكدا دعمه الكامل والمستمر للمنظومة التعليمية والعلمية والخدمية التي تسهم في بناء الإنسان وتحقق التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد جامعة بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

