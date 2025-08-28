قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنغام باكية : كان كل خوفي اسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. وزير التعليم يعتمدها بعد قليل
الاحتلال يبحث مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. فيديو
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة
موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدوري
وزير الري: «إعلان كيب تاون» يُعد خريطة طريق لحشد الاستثمارات المائية في إفريقيا
أخبار العالم

استئناف إمدادات النفط الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر دروجبا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت شركة النفط المجرية استئناف إمدادات النفط الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب "دروجبا".

وكانت السلطات المجرية  أوقفت إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا بسبب تعرضه لهجوم.

ولاحقا ؛ كشفت وكالة بلومبرج، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركات النفط الحكومية في الهند تخطط لتعليق مشاركتها في الدورة المقبلة من مشتريات النفط الروسي، على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الهندية.

وبحسب التقرير، لم تصدر الحكومة الهندية حتى الآن أي توجيهات رسمية لشركات النفط بوقف التعاقدات مع الجانب الروسي، إلا أن مصافي كبرى مثل "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" و"هندوستان بتروليوم" تعتزم الامتناع مؤقتًا عن شراء النفط الروسي خلال الدورة القادمة، بانتظار تعليمات أكثر وضوحًا من السلطات.

ويأتي هذا التوجه بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر يوليو، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، في خطوة اعتبرها البيت الأبيض ردًا على السياسات التجارية "غير المتوازنة" التي تتبعها نيودلهي، بما في ذلك الرسوم المرتفعة المفروضة على الواردات الأمريكية، والتقارب المتزايد بين الهند وروسيا في قطاعي الطاقة والدفاع.

وفي تصعيد إضافي، وقع ترامب لاحقا أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية، ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في 27 أغسطس.

وتمثل هذه الخطوة تحديًا جديدًا أمام صناعة الطاقة الهندية التي أصبحت، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واحدة من أبرز مشتري النفط الروسي بفضل الأسعار المخفضة التي تقدمها موسكو. لكن ضغوط العقوبات الأمريكية الجديدة تضع نيودلهي في موقف دقيق، بين رغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع روسيا من جهة، وتفادي الاصطدام مع واشنطن من جهة أخرى.

القرار المرتقب بتجميد الشراء مؤقتًا لا يُعد تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة الهندية، بقدر ما يعكس محاولة مؤقتة لتفادي العقوبات وتقييم التداعيات الاقتصادية، في وقت تسعى فيه الحكومة الهندية للحفاظ على توازن حساس بين علاقاتها الدولية ومصالحها الاقتصادية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

