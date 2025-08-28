استئناف إمدادات النفط الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر دروجبا

أعلنت شركة النفط المجرية استئناف إمدادات النفط الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب "دروجبا".

وكانت السلطات المجرية أوقفت إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا بسبب تعرضه لهجوم.

ولاحقا ؛ كشفت وكالة بلومبرج، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن شركات النفط الحكومية في الهند تخطط لتعليق مشاركتها في الدورة المقبلة من مشتريات النفط الروسي، على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الهندية.

وبحسب التقرير، لم تصدر الحكومة الهندية حتى الآن أي توجيهات رسمية لشركات النفط بوقف التعاقدات مع الجانب الروسي، إلا أن مصافي كبرى مثل "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم" و"هندوستان بتروليوم" تعتزم الامتناع مؤقتًا عن شراء النفط الروسي خلال الدورة القادمة، بانتظار تعليمات أكثر وضوحًا من السلطات.

ويأتي هذا التوجه بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أواخر يوليو، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، في خطوة اعتبرها البيت الأبيض ردًا على السياسات التجارية "غير المتوازنة" التي تتبعها نيودلهي، بما في ذلك الرسوم المرتفعة المفروضة على الواردات الأمريكية، والتقارب المتزايد بين الهند وروسيا في قطاعي الطاقة والدفاع.

وفي تصعيد إضافي، وقع ترامب لاحقا أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، بسبب استمرار نيودلهي في استيراد النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية، ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ في 27 أغسطس.

وتمثل هذه الخطوة تحديًا جديدًا أمام صناعة الطاقة الهندية التي أصبحت، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واحدة من أبرز مشتري النفط الروسي بفضل الأسعار المخفضة التي تقدمها موسكو. لكن ضغوط العقوبات الأمريكية الجديدة تضع نيودلهي في موقف دقيق، بين رغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع روسيا من جهة، وتفادي الاصطدام مع واشنطن من جهة أخرى.

القرار المرتقب بتجميد الشراء مؤقتًا لا يُعد تحولًا استراتيجيًا في سياسة الطاقة الهندية، بقدر ما يعكس محاولة مؤقتة لتفادي العقوبات وتقييم التداعيات الاقتصادية، في وقت تسعى فيه الحكومة الهندية للحفاظ على توازن حساس بين علاقاتها الدولية ومصالحها الاقتصادية.