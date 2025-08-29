قرار ضد شخص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائي) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية).

قدرت تلك الممتلكات بـ (90) مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..



