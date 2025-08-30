قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل
تخلص من ضغوط الحياة اليومية بعبادة بسيطة .. واعظة بالأزهر تكشف عنها
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في البنوك المصرية
هل من لم يصلِ الفجر فى وقته ربنا مش بيحبه وغضبان عليه؟.. داعية يرد
يقترب من 5000 جنيه..أسعار الذهب اليوم السبت 30 أغسطس 2025
الجيش الأوكراني يعلن عن استهداف مصفاتي نفط روسيتين
مدبولى يدعو الشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر
أموى: نعمل على تطوير المنظومة الجمركية لدفع حركة الاستثمار والتجارة
رياضة

مجدي عبدالعاطي: تجربة زد الأبرز في مسيرتي.. وأتمنى نسيان فترتي مع الاتحاد السكندري

مجدي
مجدي
ياسمين تيسير

أكد مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي مودرن سبورت الحالي وزد السابق، أن تجربة قيادته لنادي زد هي الأهم والأبرز في مسيرته التدريبية، حيث ساهم بشكل كبير في اسم النادي وفي المقابل ساهم النادي في اسم المدرب.

وتابع "عبدالعاطي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: قضيت 3 سنوات في نادي زد كانت من أعظم الأيام في مسيرتي التدريبية، كانت أول تجربة لي في الممتاز ب ونجحنا في التأهل للممتاز، وقدمنا موسم أول رائع، كنا قريبين من التواجد في المربع الذهبي ووصلنا لنهائي كأس مصر وخسرنا في الوقت القاتل، كل تلك كانت عوامل دفعتني لزيادة طموحاتي مع الفريق.

وأضاف مدرب زد السابق: الموسم الثاني سياسة النادي في تقليل النفقات وعدم استقدام لاعبين جدد آثرت في نتائج الفريق ورغم ذلك كنا قريبين من التواجد ضمن التسعة الكبار حتى آخر مباراة، بعدها قررت الرحيل حتى أمنح المسئولين فرصة البحث عن مدير فني جديد يقود الفريق في المرحلة المقبلة، وبالفعل انتهت العلاقة بأفضل شكل وعلاقة مع الملاك ومجلس الإدارة.

وواصل مدرب مودرن سبورت الحالي: في الموسم الأول مع زد، كنت من أنصار رحيل أي لاعب يتلقى عروضا، وإيجاد بدلاء والعمل معهم مجددًا كي تصنع نجمًا من جديد، لكن سياسة النادي كانت مختلفة وهي الحفاظ على قوام الفريق، جاءتنا عروض تخطت 270 مليون جنيه لأبرز نجوم الفريق زيكو والعش وميسي وإسماعيل، وهذا ما أوجد خلافّا بيني وبين الإدارة انتهت برحيلي بعد عدم التواجد ضمن التسعة الكبار.

واختتم مجدي عبدالعاطي حديثه: تجربة الاتحاد السكندري من أصعب التجارب في مسيرتي التدريبية، بسبب موقف الفريق في جدول الدوري، وبسبب عدم الاستقرار الفني والمالي والإداري، كنت أتمنى التواجد في ظروف أفضل ومساعدة نادي الاتحاد السكندري على تحقيق الهدف الذي جئت من أجله وتربطني علاقة خاصة مع جماهير زعيم الثغر.

مجدي عبدالعاطي زد الدوري

