بعد شائعة وفاته.. ما السر وراء اختفاء ترامب المفاجئ؟

تصدر وسم "ترامب ميت" منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على موقع "إكس"، وسط غياب غير معتاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المشهد الإعلامي خلال الأيام الأخيرة، ما فتح الباب أمام سيل من الشائعات والتكهنات حول وضعه الصحي.

مؤشرات مثيرة للريبة

وتفاقم الجدل بعد انقطاع مفاجئ في البث المباشر الرسمي للبيت الأبيض، حيث ظهرت على الشاشة رسالة مبهمة: "ترقبونا – سنعود مباشرة قريبا".. وهذه العبارة القصيرة فسرها البعض على أنها دلالة على وجود حدث طارئ يجري خلف الكواليس.

وفي الوقت نفسه، أعاد مستخدمون تداول صور قديمة لـ ترامب تظهر بقعا غريبة على يده، قارنها آخرون بتلك التي ظهرت على يد الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها، مما زاد من التوجسات.

تصريحات غامضة تعمق الجدل

وفي تطور لافت، أثارت مقابلة لصحيفة "USA Today" مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مزيدا من التساؤلات، بعدما صرح بأنه "مستعد لتولي الرئاسة في حال حدوث مكروه لترامب"، قبل أن يعود ويؤكد أن الرئيس "بصحة جيدة وسيكمل ولايته الثانية".

ورغم تصريحاته التطمينية، لم يستبعد فانس "حدوث مفاجآت غير متوقعة" في المستقبل، ما اعتبره البعض إشارة مبطنة إلى وجود ما يُخفى عن الرأي العام.

صمت رسمي يغذي الشائعات

في ظل الانتشار الواسع للوسم "ترامب مات"، لم يصدر أي بيان رسمي من البيت الأبيض يوضح حقيقة ما يجري، مما زاد من حالة الارتباك والقلق لدى المتابعين.

ولا يزال الغموض سيد الموقف، في انتظار ظهور علني أو تصريح واضح من ترامب نفسه، خاصة أن غيابه الطويل لا يتماشى مع نشاطه الإعلامي المعتاد.

وربما تكون تعليقات فانس حول خط الخلافة قد أثارت هذا التوجه، كما واجه ترامب مخاوف صحية مؤخرا، وفي يوليو، أكد البيت الأبيض إصابته بقصور وريدي مزمن، وهي حالة وريدية تسبب تورما في الساق.

حتى قبل الإعلان الرسمي، أثارت صور ساقيه ويديه المتورمتين بشكل واضح تكهنات، كما نجا ترامب من محاولتي اغتيال أثناء حملته الانتخابية قبيل عودته إلى البيت الأبيض.

والجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تكتسب فيها التقارير الكاذبة عن وفاة الرئيس زخما على الإنترنت، ففي سبتمبر 2023، تعرض حساب دونالد ترامب الابن على منصة X للاختراق، ونشر المخترق رسالة كاذبة تعلن وفاة والده وتوعده بالترشح للرئاسة، وقد كذبب هذا الادعاء بسرعة عندما نشر دونالد ترامب نفسه على موقع تروث سوشيال ليطمئن متابعيه.

وسوف نرصد لكم أعراض القصور الوريدي المزمن، والتي جاءت كالتالي:

- تورم الساقين والكاحلين (خاصة عند الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة).

- ثقل أو تعب في الساقين، يزداد مع مرور اليوم.

- ألم أو انزعاج في الساقين (قد يتحسن مع رفع الساقين).

- حكة في الساقين.

- تغير لون الجلد، خاصة حول الكاحلين (لون بني داكن أو مائل إلى الأزرق).

- جلد جاف أو متقشر في المناطق المصابة.

- الدوالي (أوردة بارزة وملتوية).

- تقرحات جلدية، خاصة حول الكاحلين (تقرحات وريدية).

- تقلصات عضلية ليلية، خاصة في بطة الساق.

- الشعور بالحرقة أو الوخز في الأطراف السفلية.