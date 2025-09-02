قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
7 بشائر ستغير حياتك عن صلاة الفجر.. لا يعرفها كثيرون
ترامب: الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى الصفر
حضانة الأطفال بين القانون والواقع.. متى تنتهي؟ ومتى تُسحب من الأم؟
غير صحيحة وخانه التعبير.. باسم مرسي يهاجم شيكابالا بسبب تصريحات الشيشة
63.8 %للاداب 60.3 % للحقوق 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
حشود عسكرية في طرابلس تنذر بمواجهة بين الدبيبة وفصائل مسلحة
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار الرئيس للصحة: تنفيذ التأمين الصحي الشامل تدريجيا في المحافظات

محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية
محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية
عادل نصار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الإشادات الدولية الأخيرة من منظمة الصحة العالمية بما تحقق في القطاع الصحي في مصر، تعكس واقعًا ملموسًا يشعر به المواطن المصري، سواء من حيث نوعية الرعاية الصحية المقدمة، أو من حيث تحسّن مؤشرات صحة الإنسان، بما في ذلك صحة الأطفال، ومتوسط الأعمار، ونسب الوفيات.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أن التقدم لم يكن فقط مؤسسياً، بل شمل أيضًا توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحديث آليات التشخيص والعلاج، مستفيدين من كفاءة الكوادر الطبية المصرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ بداية تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كانت خطوة فارقة في تحسين جودة الخدمات الصحية، حيث بدأ تطبيقه في 6 أو 7 محافظات، ومن المرتقب بدء تنفيذه في محافظة الإسكندرية خلال العام الجاري أو مطلع العام المقبل، مع التأكيد على أنه يتم تمهيد المؤسسات الصحية وتجهيزها قبل دخولها فعليًا في المنظومة.

وأشار  الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن النظام يعمل على ضمان تقديم الخدمة بجودة وأمان وفعالية، بفضل وجود هيئات مستقلة للتمويل والرعاية والرقابة، تعمل جميعها ضمن إطار تنظيمي واضح.

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية موضحًا أن التأمين الصحي الشامل يشمل جميع أفراد الأسرة، وليس فقط الفرد المؤمن عليه، وهو ما يمثل فرقًا جوهريًا عن أنظمة التأمين السابقة.

ونوّه إلى أن الدولة تتكفل بسداد اشتراكات غير القادرين، لضمان حصولهم على الخدمة الصحية، مؤكدًا أن الفجوة بين ما هو متاح وما يحتاجه المواطن تُعالج من خلال مبادرات مثل "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، إضافة إلى المبادرات الخاصة بالقضاء على قوائم الانتظار.

الصحة الصحة العالمية القطاع الصحي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل يجوز للناذر الأكل من ذبيحة النذر؟.. أمين الإفتاء يجيب

حكم ذكر النبي بدون سيدنا

حكم ذكر النبي بدون سيدنا.. الإفتاء: ليس حراما ولكن يجب تعظيم مكانته

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: النبي أرسى قواعد العدل ليسود الود بين أفراد المجتمع

بالصور

بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد