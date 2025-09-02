قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية في بداية شهر سبتمبر

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تغيراً طفيفاً، مساء أمس، حيث قيّم المستثمرون آخر التطورات على صعيد التجارة، مستهلين بذلك شهراً ضعيفاً موسمياً في وول ستريت.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 19 نقطة. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.11%، وزادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.14%.

تأتي هذه التحركات بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة الماضي بأن معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية.

وقضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية، بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، بأن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة فرض رسوم شاملة. ووصف ترامب القرار بأنه "متحيز للغاية"، وقال إنه سيستأنف الأحكام أمام المحكمة العليا الأميركية.

في هذا الإطار، كتب أنيكيت شاه، رئيس قسم الاستدامة واستراتيجية التحول في جيفريز: "إن صدور أحكام من المحكمة العليا ضد تطبيق قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) على التعريفات الجمركية المتبادلة من شأنه أن يقلل من خطر تصعيد الرسوم الجمركية على نطاق واسع، وهو أمر إيجابي للسوق".

وأضاف: "مع ذلك، قد يتزايد عدم اليقين على المدى القصير، حيث قد تحتاج بعض الاتفاقيات التجارية إلى إعادة التفاوض".

وقد تؤثر هذه التطورات سلباً على معنويات المستثمرين مع بداية شهر تداول جديد. يُعد شهر سبتمبر تاريخياً أسوأ شهر للأسهم، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.2% في المتوسط ​​خلال السنوات الخمس الماضية، وانخفض بأكثر من 2% في المتوسط ​​خلال السنوات العشر الماضية.

مكاسب شهر أغسطس

وفي ختام تعاملات، يوم الجمعة 29 أغسطس تراجعت الأسهم الأميركية، لكنها حققت مكاسب شهرية قوية، عقب تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 رقماً قياسياً جديداً وأرباح قوية لشركة إنفيديا هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات التضخم الجديدة أن ارتفاع الأسعار لا يزال يُشكل خطراً مع بداية الشهر الجديد.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.64%، لكنه مع ذلك حقق مكاسبه للشهر الرابع على التوالي. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%، بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي 123 نقطة، أو 0.3%.

العليا الأميركية الاستئناف الأميركية جونز الصناعي

