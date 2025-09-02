“تمكين” يضيء قرية كفر دمرو ويمنح آلاف الأسر فرصاً للحياة الكريمة والتنمية الشاملة

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن مبادرة “تمكين” تمثل نموذجاً وطنياً فريداً في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً، موضحاً أن استمرار فعاليات التشغيل التجريبي للمبادرة ووصولها إلى المحطة الثالثة بقرية كفر دمرو بمركز المحلة الكبرى يعكس حرص الدولة على أن تكون التنمية شاملة ومستدامة، وأن تمتد لتغطي القرى والنجوع في عمق الريف المصري.

جهود محافظ الغربية

وأشار المحافظ إلى أن محافظة الغربية تضع هذه المبادرة في مقدمة أولوياتها كونها تستهدف بناء الإنسان وتوفير مقومات حياة كريمة ترتكز على التدريب والتأهيل وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المبادرة تنفذ بالشراكة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، ومؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبنك مصر الشريك الاستراتيجي، بما يجسد تكاملاً واضحاً بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي في خدمة المواطن، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس جدية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

دعم الأسر والعائلات

وشهدت فعاليات “تمكين” في قرية كفر دمرو سلسلة من التدريبات المتخصصة، حيث جرى تنفيذ ورش عملية في الحرف التراثية مثل الديكوباج والتطريز، إلى جانب تدريبات مهنية في مجالات السباكة والكهرباء، وهو ما يؤكد أن المبادرة لا تقتصر على الجانب النظري، بل تفتح الطريق أمام الشباب والمرأة الريفية لاكتساب مهارات عملية تؤهلهم لفرص عمل حقيقية ومشروعات مدرة للدخل. كما قدم بنك مصر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، تضمنت إصدار كروت “ميزة”، وفتح الحسابات البنكية، وتفعيل المحافظ الإلكترونية، وإتاحة قروض المشروعات الصغيرة، بما يساهم في دعم الشمول المالي والتحول الرقمي وتحفيز المستفيدين على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار المحافظ إلى أن البعد الإنساني للمبادرة ظهر جلياً في تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لأهالي القرية، مؤكداً أن ما يقرب من 2000 مواطن استفادوا بشكل مباشر من أنشطة المحطة الثالثة، في انعكاس واضح لما تحمله المبادرة من بعد متكامل يوازن بين التنمية الاقتصادية والرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن مبادرة “تمكين” تعد إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة التي تترجم رؤية الدولة نحو بناء إنسان قادر على المشاركة الفاعلة في التنمية، مشيراً إلى أن خطتها الطموحة لتغطية 100 قرية سنوياً بإجمالي يتراوح بين 3000 و3500 مستفيد في كل قرية، تمثل نقلة نوعية في تحسين حياة المواطنين وتدعيم مسيرة الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 م .

دعم مشروعات تنموية

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ستظل حاضنة للمبادرات الوطنية الكبرى، وأن “تمكين” يمثل صفحة جديدة في سجل التنمية بالدلتا، مشيداً بجهود وزارتي التضامن والعمل، ومؤسسة صناع الخير، وبنك مصر، الذين يعملون بروح الفريق الواحد لصناعة مستقبل أفضل للأسر بالريف المصري.