محافظات

تسليم جوائز الفائزين في المسابقة الثقافية لبطولة الشركات السبت القادم
محمد الغزاوى

انتهى الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي اشرف محمود من اختيار الفائزين في المسابقة الثقافية المقامة ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ ٥٨ .
 

وأكد المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد العام للشركات ان المسابقة جاءت بتكليف من د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاتحاد الثقافة الرياضية بالتنسيق مع اتحاد الشركات لزيادة الوعي الثقافي لدي العاملين في الشركات المشاركة في المسابقات الرياضية بحيث تشمل كافة أنواع الثقافة من الشعر والقصة والأدب.
 

وانتهت اللجنة المشكلة لتقييم تلك الأعمال الي اعلان اسماء الفائزين وسيتم توزيع الجوائز عليهم في حفل افتتاح البطولة والذي يقام السبت القادم بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وقيادات مجالي إدارة الشركات 
 

تسليم جوائز الفائزين في المسابقة الثقافية لبطولة الشركات السبت القادم

وجاء أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية للإبداع، مقسمة إلى ثلاث فئات:
المقال: الفائزون هم محمد حامد خليل شاهين (المركز الأول)، بلال محمود مصطفى (المركز الثاني)، وخالد أحمد الشبراوي (المركز الثالث).
الشعر: الفائزون هم عبد الحميد محمد أحمد المرسي (المركز الأول)، أدهم محمد جابر (المركز الثاني)، ومحمد أحمد غريب المالح (المركز الثالث).
القصة القصيرة: الفائزون هم محمد أيوب عبد المنعم (المركز الأول)، ندى علي عبد القادر حسن (المركز الثاني)، وحاتم محروس شحاته (المركز الثالث).

كانت بطولة الجمهورية للشركات قد شهدت أمس إطلاق شعلة البطولة من مقر حدائق الاهرام بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس محمد ابراهيم نافع رئيس بالنادي والمكاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد

الشركات الاتحاد الرياضي للشركات الشباب و الرياضة بورسعيد

