أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: الاحتفال بالمولد النبوى انطلاقة لتجديد منظومة الأخلاق المحمدية.. والذهب يواصل تألقه كملاذ آمن

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 3-9-2025.

الرئيس السيسي: نترجم حبنا للنبي إلى سلوك ومؤسسات ترتكز على الأخلاق والإيمان

في احتفال نادر بمناسبة مرور 1500 عام على مولد النبي محمد ﷺ، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استلهام القيم المحمدية، قائلًا: “نترجم حبنا له إلى سلوك ومؤسسات ترتكز على الأخلاق والإيمان والعمل.”

الرئيس السيسي في ذكرى 1500 عام على مولد النبي: نحيي الأخلاق ونواجه التطرف بكل حزم

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة هامة خلال احتفال مصر بمرور 1500 عام على مولد النبي محمد ﷺ، مؤكدًا أن المناسبة تمثل لحظة فارقة لإحياء منظومة الأخلاق والتصدي للفكر المتطرف.

الرئيس السيسي: الاحتفال بالمولد النبوى انطلاقة لتجديد منظومة الأخلاق المحمدية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى المولد النبوي الشريف يمثل فرصة عظيمة، لإحياء منظومة القيم والأخلاق المحمدية، التى وصفها الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم.

النيران تقترب من منزل نتنياهو.. تصعيد احتجاجي في قلب القدس

في تطور ميداني لافت، اقتربت نيران الاحتجاجات الإسرائيلية من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع تسجيل أعمال عنف وتخريب في محيط حي "رحافيا" الراقي، الذي يقطنه نتنياهو.

الخارجية الفلسطينية: نطالب بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

طالبت الخارجية الفلسطينية، بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الذهب يواصل تألقه كملاذ آمن وسط اضطرابات الاقتصاد العالمي| تفاصيل

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق العالمية، تتجه الدول إلى اتخاذ قرارات نقدية تهدف إلى تحفيز النمو الداخلي وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء

قدم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، ونهاد سمير، تقرير فيديو عن أسعار الأسماك في الأسواق.

أجواء حارة وشبورة صباحية على بعض الطرق.. طقس الأربعاء 3 سبتمبر 2025

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 طقسًا معتدلًا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويميل الطقس إلى الحرارة والرطوبة ليلًا.