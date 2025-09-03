الهلال الأحمر: الاستراتيجية الوطنية تهدف لرفع قدرات الشباب وتمكينهم

شاركت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، في احتفالية وزارة الشباب والرياضة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025 - 2032، والتي انطلقت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونظمتها وزارة الشباب والرياضة، بحضور وزيرى الشباب والرياضة ، والتربية والتعليم ، وعدد كبير من ممثلى الوزرات و الهيئات والمؤسسات المصرية وكذلك المنظمات الدولية ، حيث تشكل الاستراتيجية إطارًا وطنيًا جامعًا لرؤية الدولة نحو تمكين الشباب وتطوير السياسات والبرامج ذات الصلة في إطار جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.



وقالت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان «من التخطيط للتأثير: التعاون مع شركاء التنمية والمجتمع»، والتى أدارها د.مصطفى عزب العرب ، معاون وزير الشباب والرياضة ، إن الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، هي استراتيجية دولة تستهدف جموع الشباب المصري، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الاستراتيجية يستهدف الوصول إلى مجتمع مصري ريادي برفع قدرات الشباب وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.



وأوضحت إمام أن الاستراتيجية الوطنية للشباب، تعد بمثابة خريطة عمل لمؤسسات المجتمع المدني التي تقوم على جهود الشباب، حيث شاركت هذه المؤسسات ومنها الهلال الأحمر المصرى فى جلسات النقاش الخاصة بمراحل اعداد الاستراتيجية ، وستسهم بدورها في الوصول إلى تحقيق مستهدفاتها ، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدني شريك فعال ولها دور كبير في هذا الشأن.



جاء هذا الاحتفال بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يُمثل تتويجًا لجهود مشتركة مع منظمات الأمم المتحدة بمصر ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



وتمثل الاستراتيجية خارطة طريق شاملة نحو مستقبل مشرق للشباب والرياضة المصرية، والتي تم إطلاقها، بمشاركة فعالة من النشء والشباب والمجتمع المدني وشركاء التنمية وممثلي الوزارات والجهات المعنية من كافة الجهات الوطنية.