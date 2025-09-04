البطريرك الأنبا الانبا إبراهيم إسحق يلتقي شباب برشلونة بالقوصية بحضور الأنبا مرقس

التقى، مساء أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفد الشباب الرسمي للمطرانية الكبرى، ببرشلونة، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك، بالقوصية.

التبادل الثقافي

وحضر اللقاء نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء مريم، بقويسنا.

ويقود الوفد الشبابي الأب كارلوس، مدير مكتب الشباب، من أجل زيارة مصر، بهدف التبادل الثقافي، والتعرف على الكنيسة المحلية، وتنمية روابط الأخوة بين شباب الكنيسة الكاثوليكية في العالم، والتعرف على الروحانية القبطية.