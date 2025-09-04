كريم شحاتة : اختيار الجهاز المؤقت للأهلي رائع.. ووليد صلاح يمتلك الخبرات

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن إدارة الأهلي حصلت علي إذن من مسئولو زد ضم الثنائي وليد صلاح الدين وعادل مصطفي لجهاز الأهلي بقيادة عماد النحاس.



وأضاف كريم حسن شحاته في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة: أن العلاقة الجيدة بين الناديين حسمت القرار.



وأشار كريم حسن شحاتة أن مجلس إدارة الأهلي يبحث عن مدرب أجنبي ولكن الجهاز المؤقت قد يستمر لفترة طويلة لأنه مميز ويعلم كل شئ عن اللاعبين .



وأضاف كريم شحاتة أن اختيار وليد صلاح الدين رائع من الكابتن محمود الخطيب والكابتن محمد يوسف وأنه لديه خبرات طويلة العمل في الاتحاد السكندري وزد وسيكون اضافة للفريق.