أخبار السيارات| شيفروليه 7 راكب أعلى فئة "كسر زيرو" بهذا السعر..و5 سيارات فرنسية في مصر تبدأ من 699 ألف جنيه

شيفروليه 7 راكب أعلى فئة "كسر زيرو".. بهذا السعر

تعتبر السيارة شيفروليه كابتيفا، واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام التي انطلقت في السوق المصري، والتي قدمت عبر فئات وموديلات متنوعة، منها فئة الـ SUV ذات الـ 7 مقاعد، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية.

أسعار ومواصفات شيفروليه تاهو 2025 في السعودية

تعد شيفروليه تاهو من ابرز السيارات الرياضية المقدمة من العلامة الأمريكية في السوق السعودي، وذلك عن فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية.

تبدأ من 699 ألف جنيه.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصرية

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة من الإصدارات المتنوعة، منها السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع بلد المنشأ والعلامات المختلفة منها الفرنسية.

الكشف عن سوزوكي فيكتوريس 2025 .. هايبرد بتصميم رياضي | صور

كشفت سوزوكي عن سياراتها الجديدة فيكتوريس، والتي تنطلق داخل السوق الهندي، ضمن الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، لتعزز من تواجدها وسط هذه الفئة، بين موديلات 2025.

تبدأ من 67 ألف ريال .. أسعار شانجان CS35 بلس 2025 في السعودية

تعتبر السيارة شانجان CS35 بلس من أشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة الصينية داخل السوق السعودي، والتي طرحت عبر 3 فئات من التجهيزات، بسعر يبدأ من 67,850 ريال للفئة الأولى.

بويك إنفيجين الرياضية.. أحدث SUV أمريكية موديل 2025| صور

تعزز بويك انفيجين من تألقها في السوق الأمريكي بعد تقدم موديل 2025، والتي تعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، حيث انطلقت للمرة الأولى عام 2011 كنموذج تجريبي، بينما كانت الانطلاقة الاولى عام 2016 بعدأن دخلت خطوط الانتاج عام 2014.