الذهب يتراجع بعد قمة تاريخية وسط جني أرباح واستقرار الدولار
موسكو تطرد دبلوماسياً إستونياً رداً على خطوة مماثلة من تالين
بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟
هل ينعقد الزواج عبر مكالمة هاتفية أو برسائل مباشرة؟.. أمين الفتوى يجيب
تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
نيوزويك: ارتفاع حاد في تسريحات الوظائف بالولايات المتحدة يضعف موقف ترامب
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| شيفروليه 7 راكب أعلى فئة "كسر زيرو" بهذا السعر..و5 سيارات فرنسية في مصر تبدأ من 699 ألف جنيه

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات


شيفروليه 7 راكب أعلى فئة "كسر زيرو".. بهذا السعر
تعتبر السيارة شيفروليه كابتيفا، واحدة من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام التي انطلقت في السوق المصري، والتي قدمت عبر فئات وموديلات متنوعة، منها فئة الـ SUV ذات الـ 7 مقاعد، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية.

أسعار ومواصفات شيفروليه تاهو 2025 في السعودية
تعد شيفروليه تاهو من ابرز السيارات الرياضية المقدمة من العلامة الأمريكية في السوق السعودي، وذلك عن فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية.

تبدأ من 699 ألف جنيه.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصرية
يضم السوق المصري للسيارات مجموعة من الإصدارات المتنوعة، منها السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع بلد المنشأ والعلامات المختلفة منها الفرنسية.

الكشف عن سوزوكي فيكتوريس 2025 .. هايبرد بتصميم رياضي | صور
كشفت سوزوكي عن سياراتها الجديدة فيكتوريس، والتي تنطلق داخل السوق الهندي، ضمن الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، لتعزز من تواجدها وسط هذه الفئة، بين موديلات 2025.

تبدأ من 67 ألف ريال .. أسعار شانجان CS35 بلس 2025 في السعودية
تعتبر السيارة شانجان CS35 بلس من أشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة الصينية داخل السوق السعودي، والتي طرحت عبر 3 فئات من التجهيزات، بسعر يبدأ من 67,850 ريال للفئة الأولى.

بويك إنفيجين الرياضية.. أحدث SUV أمريكية موديل 2025| صور
تعزز بويك انفيجين من تألقها في السوق الأمريكي بعد تقدم موديل 2025، والتي تعد من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، حيث انطلقت للمرة الأولى عام 2011 كنموذج تجريبي، بينما كانت الانطلاقة الاولى عام 2016 بعدأن دخلت خطوط الانتاج عام 2014.

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

منتخب مصر

تغييرات اضطرارية للفراعنة.. موعد مباراة مصر واثيوبيا والقنوات الناقلة

جهود محافظة اسوان

اخبار أسوان| الاحتفال بالمولد النبوي.. قرعة علنية.. بروتوكول تعاون.. وإزالة التعديات

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الجمعة 5 -9 - 2025

اجتماع رئيس جامعة بورسعيد بعمداء و أمناء الكليات

صرف مكافأة 2000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بجامعة بورسعيد

بالصور

يمنع الضغط والسكر والسرطان.. نوع تسالي شهير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

