قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية
آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 5-9-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في اليوم الثالث على التوالي وتحديدا مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 5-9-2025، على مستوي السوق الرسمية.

استقرار الدولار اليوم

وفقا لأخر يوم عمل في البنوك المصرية منذ الأربعاء الماضي؛ شهد سعر الدولار استقرارا نسبيا مقابل الجنيه المصري على مستوي الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

اجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في البنوك المصرية منذ صباح أمس الخميس بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف و مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي.

البنك المركزي

عودة البنوك للعمل

مع انتهاء آخر يوم إجازة للعاملين في الجهاز المصرفي اعتبارا من مساء غدا السبت، سيتم العودة للعمل علي مستوي البنوك المصرية وفروعها المنتشرة بأرجاء ومناطق الجمهورية في تمام الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا وذلك يوم الأحد المقبل حتي الخميس من نفس الأسبوع.

آخر تحديث لسعر الدولار

وفقا لآخر تحديث مسجل لسعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري ليصبح 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 48.5 جنيه للشراء و 48.6 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، ميد بنك"

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه كثاني أقل سعر نحو  48.52 جنيه للشراء و 48.62 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التعمير والاسكان، المصري لتنمية الصادرات،نكست، أبوظبي التجاري، البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو  48,53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، المصرف المتحد، HSBC، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي،الكويت الوطني، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB"

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  48.56 جنيه للشراء و 48.66 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، سايب، بيت التمويل الكويتي”

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه اقل سعر دولار اليوم اعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 6-9-2025

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو القادمة بتصفيات كأس العالم

تنسيق الجامعات 2025

59.9 %تكنولوجيا الصناعةوالطاقةو50%تربية و56.3%خدمة اجتماعية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

98 % لهندسة البترول 90.2% للتربية .. بشرى سارة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

جثث التضحية

اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لعشرات الجثث بأيدٍ مقيدة خلف الظهر

الهارد جل

يسبب السرطان والعقم .. أوربا تمنع استخدام الهارد جل | تفاصيل

التدخين

للنساء .. أسباب تدفعك للإقلاع عن التدخين

بالصور

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن

سر الجدات للباحثات عن الجمال.. وصفة طبيعية لتطويل الشعر في 7 أيام

وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط

الحلزونة... الببوش لذة طعام الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل

طريقة عمل البيكاتا باللحم بالصوص الأبيض أو المشروم

طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم
طريقة عمل البيكاتا باللحم

فيديو

التيك توكر محمد عبد العاطى

سيارة فارهة وحساب بالملايين.. نهاية غير متوقعة للتيك توكر محمد عبد العاطي

فنانات لجأن لتجميد البويضات

منهن أسيل عمران وناهد السباعي .. فنانات لجأن لتجميد البويضات لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد