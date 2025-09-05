وليد صلاح الدين يوجه رسالة خاصة لـ لاعبي الأهلي

أعرب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول في النادي الأهلي، عن سعادته لتوليه منصبه الجديد، الذي سبق وأن تقلده عظماء وأساطير الأهلي، وطالب مشجعي النادي بدعم ومساندة الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، لتحقيق أهدافه والعودة إلى المكانة التي يستحقها الأهلي وإسعاد الملايين من جماهيره.

وقال مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: «العمل في أي منصب داخل الأهلي شرف كبير، وبالنسبة لنا كجهاز فني سنقدم أقصى تضحية ممكنة ولن ندخر جهدًا من أجل إسعاد الملايين من الجماهير التي اعتدنا منهم التشجيع والمؤازرة والوقوف دائمًا في ظهر النادي».

وواصل: «أود أن أشكر جماهير الأهلي وأعبر لهم عن امتناني الشديد لما وجدته من مظاهرة حب بعد الإعلان عن تعييني مديرًا للكرة، والذي أعقبه سيل من الاتصالات تلقيتها من داخل وخارج مصر».

وأكد مدير الكرة أن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف على الكرة، أكد على ثقته الكاملة في الجهاز الفني ومنحهم كافة الصلاحيات، كل في منصبه، لتخطي هذه المرحلة، وطالبهم بالعمل الجاد والإخلاص والتفاني.

وأشار صلاح الدين إلى أن خبراته الكبيرة خلال سنوات عمله كمدير للكرة مع العديد من الأندية تجعله قادرًا على تقييم المواقف قبل تطبيق مبدأ الثواب والعقاب خلال الفترة المقبلة، التي تحتاج إلى تضافر الجميع والتحلي بالمسؤولية الكاملة لتحقيق النتائج المرجوة.

وأوضح: «الأهلي هو الأكثر تعرضًا للضغوط، وجماهير النادي تريد الفوز فقط والتتويج بكل البطولات، وأنا عايش هذه الضغوط وتعرضت لها على مدار 22 عامًا قضيتها من قبل داخل النادي».

وقال: «أمامنا مباريات صعبة في شهر سبتمبر الجاري، وقادرون على تخطي هذه المرحلة في وجود الكابتن عماد النحاس، الذي عمل في ظروف صعبة الموسم الماضي وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري، وجميع أفراد الجهاز من أبناء النادي ولديهم رصيد من الخبرة، وبشكل عام لست قلقًا على الأهلي في ظل وجود لاعبين هم الأفضل في إفريقيا».

وأضاف: «الجهاز الفني الحالي هدفه رد الجميل للنادي، العمل ولو ليوم واحد في النادي شرف كبير ويضاف إلى رصيدهم».

ووجه مدير الكرة رسالة إلى اللاعبين أكد خلالها أن نتائج الفريق تتحكم في الحالة المزاجية للملايين من محبي النادي، وعليهم أن يضعوا هذا الأمر في حساباتهم قبل أي مباراة، متمنيًا أن تكون الفرحة دائمًا من نصيب جماهير الأهلي.

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته، مطالبًا كل مشجعي ومحبي الأهلي بالصبر على الجهاز الفني وتوفير الدعم والمساندة لهم في كل القرارات، لتخطي المرحلة الحالية والوصول بالفريق إلى مكانته التي يستحقها وإسعاد جماهيره.