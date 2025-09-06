من الأحد حتي الخميس ..الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية ، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة، ابتداءً من الأحد 7 سبتمبر وحتى الخميس 11 سبتمبر 2025، مع توقعات بهطولات متفاوتة الشدة خلال فترات زمنية مختلفة، يصاحبها نشاط في الرياح وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وبحسب الأرصاد السعودية ؛ فإن هذة الحالة تشمل كلا من محافظات الريث، هروب، الدائر، فيفاء، العارضة، والحرث، مع توقعات بهطولات غزيرة، تمتد لتشمل أيضًا جيزان، فرسان، صامطة، أحد المسارحة، أبو عريش، ضمد، صبيا، بيش، والدرب بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وقال التقرير السعودي : أما في عسير، فتغطي الحالة أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، سراة عبيدة، الحرجة، ظهران الجنوب، بارق، محايل عسير، رجال ألمع، النماص، تنومة، بلقرن، والمجاردة، مع أمطار غزيرة متوقعة، فيما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بيشة، طريب، الأمواه، وتثليث، ومتوسطة على البرك.

وفي منطقة الباحة، يُتوقع هطول أمطار غزيرة على مدينة الباحة، بلجرشي، المندق، بني حسن، والقرى، بينما ستكون متوسطة إلى غزيرة في قلوة، المخواة، الحجرة، غامد الزناد، والعقيق.

وفي مكة المكرمة، تشمل الحالة الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، بأمطار متوسطة إلى غزيرة، إضافة إلى أمطار متوسطة متوقعة في المويه، تربة، الخرمة، ورنية، بينما تشمل الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، وبحرة.

وفي الرياض، تشمل الحالة العاصمة، حوطة بني تميم، الحريق، الخرج، الأفلاج، الدرعية، مرات، ضرما، والمزاحمية، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تمتد لتشمل عفيف، الدوادمي، الرين، القويعية، ووادي الدواسر والسليل خلال بداية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تتأثر المدينة المنورة بأمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل مهد الذهب، خيبر، وادي الفرع، والحناكية، خلال الفترة من الاثنين حتى الخميس.

وفي نجران، تشمل الحالة نجران، بدر الجنوب، حبونا، يدمة، وشرورة، مع توقعات بهطولات خفيفة إلى متوسطة على مدى عدة أيام.

وتشمل الظواهر الجوية المصاحبة رياحًا هابطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة، وتساقط البَرَد، وارتفاع الأمواج على السواحل، واحتمالية جريان السيول، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة المستجدات عبر قنوات المركز الرسمية وتطبيق "أجواؤكم".