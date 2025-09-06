قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هي شابانا محمود أول مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا؟
رئيس لبنان يدعو الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأراضي الجنوب
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام تونس
بدء توافد السينمائيين على السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان فينيسيا
هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل
بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه
محمد أبو سمرة: الفلسطينيون يواجهون حرب إبادة وتطهيرًا عرقيًا غير مسبوق
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 وعدد الأدوار
جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟
بحضور وزير الخارجية.. منح وسام ماسبيرو لفهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال
أستاذ علوم سياسية: الهجمات الإسرائيلية والعقوبات تعرقلان المفاوضات الإيرانية الأمريكية
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 6-9-2025
حوادث

محاكمة 7 متهمين فى خلية مدينة نصر.. الاثنين

إسلام دياب

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا الاثنين 8 سبتمبر 2025، سماع الشهود في محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الثانية.

محاكمة المتهمين بـ خلية مدينة نصر

ووجه للمتهمين في القضية رقم 19782 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 2013، وحتي 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وانضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

ووجه للمتهمين تهم جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بان وفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء الجماعة.

الدائرة الأولى إرهاب سماع الشهود محاكمة 7 متهمين خلية مدينة نصر الثانية محاكمة

