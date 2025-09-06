وزير الشباب والرياضة يفتتح أولمبياد الشركات ببورسعيد

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت، أولمبياد الشركات بمشاركة 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة، وذلك خلال حفل افتتاح البطولة المقام بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، ومحمد عبد العزيز، منسق عام البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وبدأ الحفل بإيقاد شعلة البطولة التي حملة اسم "شعلة المتحف المصري الكبير"، ثم طابور عرض الشركات المشاركة في الأولمبياد وكلمات الحضور، وأوبريت "تحدي وراء تحدي" من إخراج الفنان عمرو عجمي، وتوزيع جوائز المسابقة الثقافية للابداع الرياضي.

رحب المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، خلال كلمته، بوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والضيوف واللاعبين المشاركين في البطولة، مؤكدًا أن الاتحاد العام الرياضي للشركات هو اتحاد عريق يضم 320 شركة ومؤسسة وهيئة في مصر، ويهدف إلى توسيع الممارسة الرياضية للعاملين في هذه المؤسسات، كما تضم متحدي الإعاقة والسيدات وجميع المراحل العمرية من الشباب حتى الرواد.

ومن جانبه، أشار محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة والمنسق العام للبطولة، إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد تعاونت بشكل كبير في سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة منها لانجاح الأولمبياد، كما تم تجهيز عدد كبير من الملاعب في مدينتي بورفؤاد وبورسعيد بخلاف ملاعب المدينة الرياضية، والتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لتكون المستشفيات جاهزة لاستقبال أي إصابات بين المشاركين وكذلك هيئة الإسعاف على تخصيص سيارات إسعاف متنقلة ومجهزة بكفاءة طبية عالية للتواجد الدائم في كافة المسابقات لتأمين سلامة وحياة اللاعبين، وكذلك التنسيق مع اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد لتأمين كافة المنافسات بالتواجد الأمني وكذلك تأمين الطريق الدولي لسباق الدراجات والذي يمتد لمسافة 45 كيلو متر.