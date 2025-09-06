قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب والرياضة يفتتح أولمبياد الشركات ببورسعيد

وزير الشباب والرياضة يفتتح أولمبياد الشركات ببورسعيد بمشاركة 23 ألف رياضي
وزير الشباب والرياضة يفتتح أولمبياد الشركات ببورسعيد بمشاركة 23 ألف رياضي
محمد الغزاوى

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم السبت، أولمبياد الشركات بمشاركة 23 ألف رياضي يمثلون 165 شركة، وذلك خلال حفل افتتاح البطولة المقام بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والمحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، ومحمد عبد العزيز، منسق عام البطولة ومدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وبدأ الحفل بإيقاد شعلة البطولة التي حملة اسم "شعلة المتحف المصري الكبير"، ثم طابور عرض الشركات المشاركة في الأولمبياد وكلمات الحضور، وأوبريت "تحدي وراء تحدي" من إخراج الفنان عمرو عجمي، وتوزيع جوائز المسابقة الثقافية للابداع الرياضي.

رحب المحاسب محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات، خلال كلمته، بوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والضيوف واللاعبين المشاركين في البطولة، مؤكدًا أن الاتحاد العام الرياضي للشركات هو اتحاد عريق يضم 320 شركة ومؤسسة وهيئة في مصر، ويهدف إلى توسيع الممارسة الرياضية للعاملين في هذه المؤسسات، كما تضم متحدي الإعاقة والسيدات وجميع المراحل العمرية من الشباب حتى الرواد.

ومن جانبه، أشار محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة والمنسق العام للبطولة، إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ببورسعيد تعاونت بشكل كبير في سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة منها لانجاح الأولمبياد، كما تم تجهيز عدد كبير من الملاعب في مدينتي بورفؤاد وبورسعيد بخلاف ملاعب المدينة الرياضية، والتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لتكون المستشفيات جاهزة لاستقبال أي إصابات بين المشاركين وكذلك هيئة الإسعاف على تخصيص سيارات إسعاف متنقلة ومجهزة بكفاءة طبية عالية للتواجد الدائم في كافة المسابقات لتأمين سلامة وحياة اللاعبين، وكذلك التنسيق مع اللواء محمد الجمسي، مدير أمن بورسعيد لتأمين كافة المنافسات بالتواجد الأمني وكذلك تأمين الطريق الدولي لسباق الدراجات والذي يمتد لمسافة 45 كيلو متر.

بورسعيد محافظ بورسعيد وزير الشباب الأولمبياد للشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

صدى وزير الأوقاف الأسبق بالسودان بجوار الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف الأسبق بالسودان يشيد بمصر ويهنئ نقابة الصحفيين في ذكرى المولد النبوي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الصحفيين بالمولد النبوي ويشيد بمبادرة «صحح مفاهيمك»

الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: ميلاد النبي ﷺ ميلاد للوجود كله ومكارم الأخلاق

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد