أحمد بلال يفجرها : تصريحات الحضري وأحمد حسن كارثية

وجّه أحمد بلال، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات لاذعة للتصريحات الأخيرة التي صدرت عن عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر المشارك في كأس العرب، وأحمد حسن، مدير المنتخب، والتي هاجما فيها حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول.

وقال أحمد بلال، خلال مداخلة في برنامج "بلس 90" على قناة النهار:"تحس إن الناس كلها مش طايقة بعض، كأن المركب مش واحدة، وده مش منتخب مصر اللي نعرفه. لازم كلنا ندعم حسام حسن، إحنا كلنا بنشتغل في الآخر لصالح المنتخب الأول."

وأضاف بلال:"تصريحات عصام الحضري وأحمد حسن كارثية، لا توقيتها مناسب، ولا يصح إن مسؤولين في الجهاز يطلعوا يتكلموا بالشكل ده."