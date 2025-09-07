قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصناعة تطلق مبادرة جديدة لدعم المصانع المتعثرة
بـ 7 محاور.. كامل الوزير يكشف الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة
قبل بدء الدراسة.. إزاي تعمل اشتراك القطار للطلاب 2025 بسعر مخفض؟
رنا رئيس تتعرض لوعكة صحية وتجري عملية إجهاض| خاص
الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو
الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 بعد المولد النبوي
عبد الغني: إزالة حواجز السفارات رسالة ردع واضحة لضمان احترام بعثاتنا بالخارج
بعد واقعة طالب المنبر.. 3 جهات رسمية فقط تُخوّل إصدار الفتاوى وفق شروط دقيقة
بعد نقل رنا رئيس لـ المستشفى.. هذه أسباب حدوث الإجهاض
غرفة التطوير العقاري: النسخة الثالثة من The Investor.. Real Estate منصة استراتيجية لمستقبل السوق العقارية
المشاط: الاقتصاد المصري من أكثر القطاعات تنوعًا في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد صيني رفيع المستوى يزور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة القاهرة

وفد صيني رفيع المستوى يزور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة القاهرة
وفد صيني رفيع المستوى يزور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة القاهرة
أ ش أ

 زار وفد رفيع المستوى من وزارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة هو مينغلانغ نائب وزير وزارة الطوارئ، اليوم /الأحد/، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار العمل المشترك لزيادة التعاون بين مصر والصين بمجالات إدارة الطوارئ والأزمات. 


وكان في استقبال الوفد، الذي يزور القاهرة في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، ووزارة الخارجية، وممثلى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وقيادات محافظة القاهرة. 


واطلع الوفد، خلال الزيارة، على نظام عمل المركز ودوره في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك عبر شبكة موحدة تعد المحور الرئيسي لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الإستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء المالية وتقليص زمن الاستجابة للأحداث الطارئة، وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.


وشاهد الوفد عددًا من تجارب الحوادث وسيناريوهات الاستجابة للأزمات، والتعاون مع محافظات الجوار لحل الأزمات من خلال المركز الإقليمي، الذي يضم محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية). 


ومن جهته، قال محافظ القاهرة "إن المركز يعمل على مدار 24 ساعة، ويضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة (الإسعاف، الصرف الصحي، المياه، الصحة، الحماية المدنية، المرور، عناصر المتابعة الميدانية، التعليم، الهلال الأحمر، ممثلى المجتمع المدنى، الغاز، الكهرباء، التضامن الاجتماعي)".


وأوضح أن المركز يساعد على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه، كما يتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية في اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.. فيما أعرب الوفد الصيني عن إعجابه بما يتم من إجراءات داخل المركز، مرحبًا بتعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة الطوارئ والأزمات.
 

وفد رفيع المستوى وزارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

المتهمين

طفل يقود سيارة بالجيزة.. والأمن يتحفظ عليها

شهاب

إلغاء حبس الطفل شهاب الشهير بـ"بتاع الجمعية" وإيداعه دار رعاية حتى 18 عامًا

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

بالصور

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد