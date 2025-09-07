وفد صيني رفيع المستوى يزور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة القاهرة

زار وفد رفيع المستوى من وزارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة هو مينغلانغ نائب وزير وزارة الطوارئ، اليوم /الأحد/، مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار العمل المشترك لزيادة التعاون بين مصر والصين بمجالات إدارة الطوارئ والأزمات.



وكان في استقبال الوفد، الذي يزور القاهرة في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، ووزارة الخارجية، وممثلى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وقيادات محافظة القاهرة.



واطلع الوفد، خلال الزيارة، على نظام عمل المركز ودوره في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهود التنمية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك عبر شبكة موحدة تعد المحور الرئيسي لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الإستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء المالية وتقليص زمن الاستجابة للأحداث الطارئة، وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.



وشاهد الوفد عددًا من تجارب الحوادث وسيناريوهات الاستجابة للأزمات، والتعاون مع محافظات الجوار لحل الأزمات من خلال المركز الإقليمي، الذي يضم محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية).



ومن جهته، قال محافظ القاهرة "إن المركز يعمل على مدار 24 ساعة، ويضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة (الإسعاف، الصرف الصحي، المياه، الصحة، الحماية المدنية، المرور، عناصر المتابعة الميدانية، التعليم، الهلال الأحمر، ممثلى المجتمع المدنى، الغاز، الكهرباء، التضامن الاجتماعي)".



وأوضح أن المركز يساعد على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه، كما يتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية في اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.. فيما أعرب الوفد الصيني عن إعجابه بما يتم من إجراءات داخل المركز، مرحبًا بتعزيز التعاون الثنائي في مجال إدارة الطوارئ والأزمات.

