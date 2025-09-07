قصة عاطفية قاسية غيرت نظرة جيهان الشماشرجي للرجال.. تفاصيل

استعرضت الفنانة جيهان الشماشرجي خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC تفاصيل طفولتها وحياتها الدراسية، مؤكدة نشأتها في أسرة متوسطة، ووصفت نفسها بأنها كانت طفلة هادئة وخجولة لا تميل للاختلاط بسهولة.

وأوضحت جيهان الشماشرجي أنها واجهت صعوبات دراسية منذ الصغر بسبب مشاكل في التركيز والتعامل مع الأرقام، وهو ما اكتشفته لاحقًا بعد معرفتها باضطراب الديسلكسيا وفرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، مشيرة إلى أن الفن كان ملاذها الوحيد للتعبير عن نفسها، حيث تفوّقت في الرسم والنحت منذ المراحل الدراسية الأولى.

وأشارت الشماشرجي إلى أن والدتها ساعدتها على تطوير موهبتها الفنية من خلال تسجيلها سنويًا في دورات ودراسات حرة في كليات الفنون الجميلة والتربية الموسيقية، ما ساعدها على صقل قدراتها الإبداعية منذ الصغر.

وتحدثت جيهان عن شغفها بفن تصميم وصناعة الحُلي يدويًا باستخدام الفضة والذهب والبرونز داخل ورشتها الخاصة، مؤكدة حرصها على دقة تنفيذ القطع الفنية وإبداعها في المزج بين التصميم والحرفية.

وخلال الحلقة، عرَضت إسعاد يونس مجموعة من أعمال الشماشرجي المميزة، شملت خواتم فضية مرصعة باللؤلؤ والأحجار الكريمة، أقراطًا بنقوش نباتية وحيوانية، وأساور فضية عريضة، إلى جانب مشاهد توثّق مراحل صناعة هذه القطع بدءًا من تشكيل المعدن وصقله، وصولًا إلى لحظة إذابة المعادن وصهرها.

حقيقة الملامح الطبيعية

وكشفت جيهان الشماشرجي حقيقة ما يُتداول حول خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أن خدودها طبيعية ولم تخضع لأي تدخل تجميلي حتى الآن، وقالت: «أقسم بالله خدودي طبيعية ومعملتش أي حاجة في وشي لغاية دلوقتي، ويمكن في المستقبل لما أكبر أعمل».

تجربة عاطفية مؤثرة ودخول الفن

كما تحدثت عن تجربة عاطفية قاسية جعلتها تميل إلى العزلة: «كنت محتاجة أتعلم أستطعم الأكل وأتنفس وأشم هوا، ولما باب التمثيل اتفتح قدامي قررت أجرب وخدت الموضوع كصدفة»، موضحة أن هذه التجربة كانت بداية دخولها الوسط الفني.

وأضافت: «كنت ببص في المراية مش شايفة ملامحي ومتخيلة إني وحشة، ومكنتش بقدر أبص في عين أي حد علشان ميشوفش إحساسي الوحش ناحية نفسي».

وأكدت أن التجربة غيّرت نظرتها للرجال تمامًا، قائلة: «بقيت عارفة أنا عايزة إيه ومش عايزة إيه، وعرفت النوعية اللي ما تناسبنيش، والتجربة رغم ألمها علمتني كتير».