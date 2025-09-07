قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قصة عاطفية قاسية غيرت نظرة جيهان الشماشرجي للرجال.. تفاصيل

جيهان الشمامشرجي
جيهان الشمامشرجي
عادل نصار

استعرضت الفنانة جيهان الشماشرجي خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة DMC تفاصيل طفولتها وحياتها الدراسية، مؤكدة نشأتها في أسرة متوسطة، ووصفت نفسها بأنها كانت طفلة هادئة وخجولة لا تميل للاختلاط بسهولة.

وأوضحت جيهان الشماشرجي أنها واجهت صعوبات دراسية منذ الصغر بسبب مشاكل في التركيز والتعامل مع الأرقام، وهو ما اكتشفته لاحقًا بعد معرفتها باضطراب الديسلكسيا وفرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، مشيرة إلى أن الفن كان ملاذها الوحيد للتعبير عن نفسها، حيث تفوّقت في الرسم والنحت منذ المراحل الدراسية الأولى.

وأشارت الشماشرجي إلى أن والدتها ساعدتها على تطوير موهبتها الفنية من خلال تسجيلها سنويًا في دورات ودراسات حرة في كليات الفنون الجميلة والتربية الموسيقية، ما ساعدها على صقل قدراتها الإبداعية منذ الصغر.

وتحدثت جيهان عن شغفها بفن تصميم وصناعة الحُلي يدويًا باستخدام الفضة والذهب والبرونز داخل ورشتها الخاصة، مؤكدة حرصها على دقة تنفيذ القطع الفنية وإبداعها في المزج بين التصميم والحرفية.

وخلال الحلقة، عرَضت إسعاد يونس مجموعة من أعمال الشماشرجي المميزة، شملت خواتم فضية مرصعة باللؤلؤ والأحجار الكريمة، أقراطًا بنقوش نباتية وحيوانية، وأساور فضية عريضة، إلى جانب مشاهد توثّق مراحل صناعة هذه القطع بدءًا من تشكيل المعدن وصقله، وصولًا إلى لحظة إذابة المعادن وصهرها.

حقيقة الملامح الطبيعية

وكشفت جيهان الشماشرجي حقيقة ما يُتداول حول خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أن خدودها طبيعية ولم تخضع لأي تدخل تجميلي حتى الآن، وقالت: «أقسم بالله خدودي طبيعية ومعملتش أي حاجة في وشي لغاية دلوقتي، ويمكن في المستقبل لما أكبر أعمل».

تجربة عاطفية مؤثرة ودخول الفن

كما تحدثت عن تجربة عاطفية قاسية جعلتها تميل إلى العزلة: «كنت محتاجة أتعلم أستطعم الأكل وأتنفس وأشم هوا، ولما باب التمثيل اتفتح قدامي قررت أجرب وخدت الموضوع كصدفة»، موضحة أن هذه التجربة كانت بداية دخولها الوسط الفني.

وأضافت: «كنت ببص في المراية مش شايفة ملامحي ومتخيلة إني وحشة، ومكنتش بقدر أبص في عين أي حد علشان ميشوفش إحساسي الوحش ناحية نفسي».

وأكدت أن التجربة غيّرت نظرتها للرجال تمامًا، قائلة: «بقيت عارفة أنا عايزة إيه ومش عايزة إيه، وعرفت النوعية اللي ما تناسبنيش، والتجربة رغم ألمها علمتني كتير».

جيهان الشماشرجي صاحبة السعادة اسعاد يونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو 2021 في مصر.. أسعار سوق المستعمل

سامسونج

صرخة من محب لأندرويد: سامسونج تفقد هويتها وهواتف S26 القادمة تبدو كنسخة من آيفون

OpenAI

OpenAI تستعد لإنتاج أول شريحة ذكاء صناعي بالتعاون مع Broadcom

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد