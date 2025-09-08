منتخب مصر مهدد بفقدان نقاط "التصنيف" في تصفيات كأس العالم.. ما السبب؟

تستعد جماهير كرة القدم المصرية لمتابعة المواجهة المثيرة بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، والتي تعد واحدة من أهم المباريات في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد حقق انتصارًا مهمًا على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، وذلك في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر بوركينا فاسو

ستقام مباراة مصر بوركينا فاسو في السابعة مساء غد الثلاثاء، على ملعب "4 أغسطس"، معقل منتخب بوركينا فاسو، ويعود هذا الملعب لاستضافة المباريات الدولية بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 19 نقطة في التصفيات الأفريقية، بينما يأتى بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 14 نقطة، وفي حالة فوز مصر غدا، تحسم بطاقة العبور رسميا للمونديال.

التصنيف الشهري لمنتخب مصر

هذه المباراة ليست مجرد مواجهة حاسمة للتأهل إلى كأس العالم، لكنها تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في 18 سبتمبر الجاري.

قبل هذه المباراة، يمتلك منتخب مصر رصيدًا من النقاط يصل إلى 1527.02 نقطة، بعد فوزه الأخير على منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة السابعة، ما جعله يحتل المركز 34 عالميًا في تصنيف شهر سبتمبر.

منتخب مصر مهدد بخصم النقاط

حسابات النقاط المتاحة تثير القلق بين جماهير الفراعنة، حيث تشير إلى أن الخسارة أو التعادل في المباراة المقبلة قد تؤدي إلى خصم نقاط من رصيد المنتخب المصري.

إذا تعرض المنتخب للهزيمة، فإنه سيفقد 15.83 نقطة، مما يجعله يتراجع إلى 1511.19 نقطة. أما في حال التعادل، سيفقد 3.33 نقطة، ليصل رصيده عند 1523.69 نقطة.

على النقيض، فإن فوز منتخب مصر في هذه المباراة سيمنحه 9.17 نقطة إضافية في تصنيف "فيفا"، مما سيرفع رصيده إلى 1536.19 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن الفوز تأهل منتخب الفراعنة إلى المونديال بشكل رسمي بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية.

خلال فترة التوقف الدولي الحالية، تمكن منتخب مصر من جمع 8.23 نقطة، وذلك بفضل الفوز الرسمي على منتخب إثيوبيا والفوز الودي على تونس، مما يمنحهم دفعة قوية قبل المباراة المقبلة.