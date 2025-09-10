قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بالصور .. أحمد عبد الوهاب ومصطفى غريب من كواليس فيلم درويش

أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد البهى

صور جديدة  للفنان أحمد عبد الوهاب ومصطفى غريب من كواليس فيلم درويش، وحقق الفيلم نجاح كبير في شباك التذاكر ووصلت إيراداته إلى 40 مليون جنيه.

وظهر أحمد عبد الوهاب في فيلم درويش بدور رشدي الذي يمتاز بمهارة النصب ويجيد اللغة الفرنسية، ويعتبر فيلم درويش أول أعماله السينمائية .

فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، مصطفى الغريب، محمد شاهين، تارا عماد، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج ممدوح السبع

وفي سياق آخر، بدأ أحمد عبد الوهاب تصوير مسلسل ورد على فل وياسمين، وتشاركه في البطولة الفنانة صبا مبارك، ميمي جمال، فدوى عابد، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما استوديوز.

وظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابة أيضا مع كريم سامي كيمز ويعرض حالياً في دور العرض.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي وأشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

وفي سياق آخر، يواصل أحمد عبد الوهاب حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصل مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل مساعد كوميدي من جوائز رمضان ٢٠٢٥ من Creative Summit. وجائزة التميز من كاس إنرجي للدراما.

ويعد أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسلسل الكابتن الذي عرض في رمضان 2025 وضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.

كما عرض لأحمد عبد الوهاب أيضا مسلسل أشغال شقة جداً. بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الاول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وشارك أيضًا أحمد عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي. والذي يقوم فيه بدور حسين.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.



 

درويش فيلم درويش أحمد عبد الوهاب

