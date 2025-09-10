قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تدريب الأطفال على العمل اعتبارا من هذا السن وفقا للقانون الجديد

قانون العمل
قانون العمل
محمد الشعراوي

دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ الأسبوع الماضي تحديدا اول سبتمبر ليبدأ تطبيق أحكامه فعليا على أرض الواقع.

وتضمن القانون بنود خاصة بتنظيم تشغيل وتدريب الأطفال، حيث ألزم أصحاب الأعمال الذين يستعينون بأطفال لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر، باستخراج بطاقة رسمية لكل طفل تثبت عمله لديهم.

 وضع الضوابط المنظمة لتشغيل الأطفال

ووضعت المادة 99 من القانون قيودًا صارمة على تشغيل الأطفال، حيث حظرت تشغيل الذكور والإناث قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن الرابعة عشرة، أيهما أكبر.

تدريب الأطفال

وسمحت المادة بتدريب الأطفال على العمل اعتبارًا من سن الثانية عشرة، وهو ما يعكس توجهًا نحو دمج الأطفال في بيئة العمل بشكل تدريجي وبما يتناسب مع تطورهم البدني والعقلي.

ووفقًا للمادة 100، منح القانون الوزير المختص سلطة إصدار قرارات تحدد نظام تشغيل الأطفال، والظروف والشروط التي يتم فيها تشغيلهم، بالإضافة إلى تحديد المهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم بها، وفقًا لمراحلهم العمرية المختلفة، وذلك بهدف حماية الأطفال من الأعمال الخطرة أو غير المناسبة لقدراتهم.

وحرص القانون في المادة 101 على وضع قيود واضحة لساعات عمل الأطفال، حيث حدد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بست ساعات، مع ضرورة تضمين فترات راحة لا تقل عن ساعة واحدة خلال يوم العمل، على ألا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متواصلة.

كما منع القانون تشغيل الأطفال في الساعات الإضافية، وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، إضافةً إلى حظر تشغيلهم خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، لحمايتهم من التعرض للإجهاد والتأثير السلبي على صحتهم ونموهم.
 

قانون العمل الجديد تدريب الأطفال تشغيل وتدريب الأطفال الضوابط المنظمة لتشغيل الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

مصطفى محمد

سر عدم مشاركة مصطفى محمد أساسيا مع منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا

منتخب مصر

منتخب ناشئات السلة يفوز على المغرب ويتأهل لربع نهائي الأفروباسكت

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ: منتخبنا عانى من الخروج بتصفيات كأس العالم أمام منتخبات إفريقيا الوسطى وليبيريا

بالصور

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

لوحات السيارات
لوحات السيارات
لوحات السيارات

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك

فيديو

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

المزيد