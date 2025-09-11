متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

يرصد موقع “صدى البلد”،متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 48.08 جنيه.

سعر البيع: 48.18 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 31.64 جنيه.

سعر البيع: 31.94جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 34.68 جنيه

سعر البيع: 34.82 جنيه

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس :

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 56.17جنيه.

سعر البيع: 56.49 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 64.97 جنيه.

سعر البيع: 65.34 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 60.16 جنيه.

سعر البيع: 60.51 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 6.74جنيه.

سعر البيع: 6.76 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 32.56 جنيه.

سعر البيع: 32.74 جنيه.