هل الوشم المؤقت حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
بعد التراجع الأخير.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟.. الإفتاء تجيب
مدبولي: العالم يتحدث عن ضرورة إصلاح النظام العالمي داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار العدالة
متطرفون يحرقون منزل المطرب اللبناني فضل شاكر في مخيم عين الحلوة
لحظة اعتقال المشتبه به في إنهاء حياة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك .. فيديو
لتحقيق التنمية للمواطن.. وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل السردية الوطنية
لندن تدين اغتيال تشارلي كيرك: دعوات بريطانية لحماية حرية التعبير
القومي لحقوق الإنسان يبحث تعزيز حق ذوي الإعاقة في العمل
محمد مراد يكشف تفاصيل إصابة مرموش وحقيقة نقل مواجهة جيبوتي إلى مصر
تصعيد جديد بين الجيش السوري و"قسد" في ريف حلب الشرقي
اقتصاد

متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد”،متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل  تعاملات اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الخميس:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 48.08 جنيه.

سعر البيع: 48.18 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 31.64 جنيه.

سعر البيع: 31.94جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 34.68 جنيه

سعر البيع: 34.82 جنيه

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس :

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 56.17جنيه.

سعر البيع: 56.49 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 64.97 جنيه.

سعر البيع: 65.34 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 60.16 جنيه.

سعر البيع: 60.51 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس :

سعر الشراء: 6.74جنيه.

سعر البيع: 6.76 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس:

سعر الشراء: 32.56 جنيه.

سعر البيع: 32.74 جنيه. 

