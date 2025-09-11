قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إيطاليا: سنضمن الحماية لمواطنينا المشاركين في أسطول الصمود

محمود نوفل

نددت وزارة الخارجية الإيطالية بالاعتداء الإسرائيلي على الدوحة واستهداف قطر الدولة الوسيطة أمر غير مقبول.
 

ومن جانبه ، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني : سنواصل العمل على وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.
 

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يهدف إلى الوصول إلى حل سلمي دائم.
 

 وتابع وزير الخارجية الإيطالي: نندد بالقرار الإسرائيلي بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
 

وختم الوزير الإيطالي تصريحاته قائلا : سنضمن الحماية القنصلية والدبلوماسية لمواطنينا المشاركين في أسطول الصمود.

وفي وقت لاحق ، تلقي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا  حيث تناول التطورات في قطاع غزة، والمستجدات الخاصة بالملف النووي الإيراني.

أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الايطالى على جهود مصر وقطر الحثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل فى ظل الانتهاكات الصارخة التى ترتكبها اسرائيل.

كما حذر من خطورة التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة والذي يتطلب تدخل عاجل من المجتمع الدولي من خلال اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد علي خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة، وكذا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وضرورة العمل على إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وفقاً للمقررات الدولية.


كما تناول الوزيران تطورات الملف النووى الإيراني، حيث استعرض وزير الخارجية اتصالات مصر الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقريب وجهات النظر واتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار ، مؤكدا أن مصر تسعى إلى التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف بما يسهم في إيجاد مناخ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

وزارة الخارجية الإيطالي الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة وقف إطلاق النار في غزة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الضفة الغربية أسطول الصمود

