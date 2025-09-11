تنفيذ 6 حالات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في أرمنت

أعلن العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الاقصر عن تنفيذ عدد ٦ حالات إزالة تعدى في المهد خلال حملة مكبرة.

وأوضح العميد أحمد الهواري، أن المخالفات عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت بإجمالي مساحة ١٠٥٠ متر تقريبا بمنطقة أرمنت الوابورات.

شارك في الحملة المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس المركز، وحجاج جاد الرب مدير المتابعة الميدانية، والمهندس محمد صديق مدير الإدارة الزراعية، وأحمد جاد مدير حماية الاراضي، والدوشي محمد نصير رئيس قرية الرياينة ، وعبد الناصر السايح رئيس منطقة أرمنت الحيط ومشرفين التنظيم، وبمشاركة قوة تأمين من مركز شرطة أرمنت بقيادة العميد أحمد صبحي مأمور مركز شرطة أرمنت والقوة المرافقة، وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم .