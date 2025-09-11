قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم العروض المغرية.. الزمالك يتمسك بـ محمد شحاتة ويحسم قراره
رئيسة وزراء تونس: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ونثمن موقف مصر الثابت
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تنفيذ 6 حالات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في أرمنت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أعلن العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الاقصر عن تنفيذ عدد ٦ حالات إزالة تعدى في المهد خلال حملة مكبرة.

وأوضح العميد أحمد الهواري، أن المخالفات عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت بإجمالي مساحة ١٠٥٠ متر تقريبا بمنطقة أرمنت الوابورات.

شارك في الحملة المهندس محمد إبراهيم نائب رئيس المركز، وحجاج جاد الرب مدير المتابعة الميدانية، والمهندس محمد صديق مدير الإدارة الزراعية، وأحمد جاد مدير حماية الاراضي، والدوشي محمد نصير رئيس قرية الرياينة ، وعبد الناصر السايح رئيس منطقة أرمنت الحيط ومشرفين التنظيم، وبمشاركة قوة تأمين من  مركز شرطة أرمنت بقيادة العميد أحمد صبحي مأمور مركز شرطة أرمنت والقوة المرافقة، وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم .

