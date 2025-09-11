برلمانية: زيادة التبادل التجاري مع تونس لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل الإقليمي

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاق الأخير بين مصر وتونس على زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال عامين، يمثل نجاحًا دبلوماسيًا واقتصاديًا بارزًا، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص النمو.

فتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية

وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين يفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية، ويساهم في خلق فرص عمل وتنشيط حركة الإنتاج، خاصة في ظل الرؤية الاقتصادية التي تعتمد على تنمية الشراكات الإقليمية."

وأشارت إلى أن تشجيع الاستثمارات المشتركة بين مصر وتونس يعزز من فرص التكامل الاقتصادي بين الدولتين، ويساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعربي.

وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب تنفيذ هذا الاتفاق لدعم المشاريع التنموية التي تخدم مصالح البلدين، معربة عن أملها في استمرار التعاون المثمر الذي يدفع مصر نحو مزيد من التقدم الاقتصادي.