قرار جديد بشأن شخص لاتهامه بقتل ربة منزل

جدد قاضي المعارضات، حبس عامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا، داخل عقار تحت الإنشاء بقرية السمطا، بعد أن ضبطته أثناء قيامه بالسرقة، خشية افتضاح أمره، بقرية السمطا بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل عقار تحت الإنشاء، مصابة بقطع في الرقبة وجروح متفرقة بالجسد.

وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عامل من ذات القرية، تربطه صلة نسب بالمجني عليها، وأوضحت التحريات أن المتهم ارتكب الواقعة بعدما شاهدته الضحية أثناء قيامه بسرقة محتويات من داخل العقار، فقام بالتعدي عليها بآلة حادة، وتركها جثة هامدة وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة خشية فضح أمره، ليتم عرضه على النيابة العامة، والتي قررت حبسه احتياطيًا، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الطب الشرعي.