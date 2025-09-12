قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
اقتصادي: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستويات تاريخية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
إسرائيل تتهم قطر بإيواء قادة حماس ومجلس الأمن يدين استهداف الدوحة
ترامب يقلل من خطورة اختراق المسيّرات الروسية لأجواء بولندا
تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية
سعر الذهب اليوم 12-9-2025
السجن 27 عاماً لبولسونارو بتهمة الانقلاب وترامب يصف الحكم بـ"المفاجئ"
قرقاش: استهداف قطر يقوّض جهود السلام ومجلس الأمن يدين التصعيد الإسرائيلي
محافظات

ضبط لحوم فاسدة داخل مطعم شهير بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت منطقة سيتي بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، واقعة خطيرة بعد أن تمكنت حملة مكبرة من مباحث التموين، بالاشتراك مع الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، من ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المطاعم الشهيرة بالمنطقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات عن قيام المطعم المشار إليه بحيازة كميات من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل ثلاجات الحفظ، تمهيدًا لتجهيزها وبيعها للجمهور.

وعلى الفور تم إعداد حملة مكبرة بمشاركة الجهات المعنية، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط ما يقارب 60 كيلو جرامًا من اللحوم البلدية والدواجن البانيه واللحوم المفرومة، والتي وجدت في حالة سيئة، حيث بدت عليها علامات التعفن وانبعثت منها روائح كريهة، ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبانتداب لجنة من الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء لفحص المضبوطات، أكدت التقارير أن الكميات المضبوطة غير صالحة تمامًا وتشكل خطرًا جسيمًا على صحة المواطنين حال تداولها أو استخدامها في إعداد الوجبات.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدًا لإعدامها بالطرق القانونية، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ضد المسؤول عن المطعم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية ومديرية التموين بمحافظة سوهاج جهودها في شن الحملات المكبرة على المطاعم والمحال التجارية، لضبط أي مخالفات قد تمس بصحة المواطن أو تهدد سلامة الغذاء المتداول بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

