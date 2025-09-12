قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم 12-9-2025

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

شهدت اسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 12-9-2025 داخل السوق الرسمية وأمام الجنيه المصرية

العملات الأجنبية

وسجل سعر صرف العملات الأجنبية ثباتا أمام الجنيه بالتزامن مع إجازة البنوك اليوم

سعر الدولار

وصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 48.13 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 56.24 جنيه للشراء و 56.41 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني 

سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نخو 65.06 جنيه للشراء و 65.25 جنيه للبيع

الدولار الكندي

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.66 جنيه للشراء و 34.76 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.35 جنيه للشراء و 7.55 جنيه للبيع

الكرون النرويجي 

بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.84 جنيه للشراء و 4.86 جنيه للبيع

الكرون السويدي 

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو  5.13 جنيه للشراء و 5.14 جنيه لللبيغ

الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 60.2 جنيه للشراء و 60.38 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 32.53 جنيه للشراء و 32.62 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 31.8 جنيه للشراء و 31.89 جنيه للبيع

اليوان الصيني 

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.75 جنيه للشراء و 6.77 جنيه للبيع

العملات العربية اليوم

وعلي صعيد العملات العربية حيث سجلت استقرارا مقابل الجنيه في مستهل التعاملات حيث 

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 12.82 جنيه للشراء و 12.86 جنيه للبيع

الدينار الكويتي 

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 157.5 جنيه للشراء و 158.01 جنيه للبيع 

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 13.1 جنيه للشراء و 13.14 جنيه للبيع

الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 127.65 جنيه للشراء و 128.03 جنيه للبيع

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 125 جنيه للشراء و 125.37 جنيه للبيع

الريال القطري

وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.19 جنيه للشراء و 13.35 جنيه للبيع

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 67.79 جنيه للشراء و 68.17 جنيه للبيع

